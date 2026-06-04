Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে বজ্রপাতে কলেজশিক্ষকের মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে বজ্রপাতে কলেজশিক্ষকের মৃত্যু
এএসএম খালেকুল আজাদ । ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় বজ্রপাতে এএসএম খালেকুল আজাদ (৫৬) নামে এক কলেজ শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর সোয়া ১টার দিকে উপজেলার বড়গ্রাম ইউনিয়নের রঘুনাথপুর রৌয়ারচর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

তিনি উপজেলার রঘুনাথপুর রৌয়ারচর গ্রামের হাজী ইউসুফ আলীর ছেলে এবং মুক্তাগাছা উপজেলার গাবতলী ডিগ্রী কলেজে গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পরিবার ও এলাকাবাসী জানায়, কলেজ বন্ধ থাকায় বৃহস্পতিবার তিনি নিজ গ্রামের মসজিদ নির্মাণকাজ তদারকি করছিলেন। দুপুর ১টা ১৫ মিনিটের দিকে বৃষ্টির সঙ্গে আকস্মিক বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় অন্যান্যরা নিরাপদ স্থানে চলে যায়। তিনি পাশের এক আম গাছের নিচে আশ্রয় নেন। এসময় তিনি বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. সায়েম তানভীর জানান, বজ্রপাতে তিনি আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই সে মারা যান।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাশিক্ষকমুক্তাগাছাময়মনসিংহ বিভাগকলেজজেলার খবরবজ্রপাত
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