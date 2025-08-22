রাইস মিলে রাতভর অভিযানে ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় রাইসমিলে রাতভর অভিযান চালিয়ে ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে প্রশাসন। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।
উপজেলার কলেজ রোড এলাকায় ফাহিম এবং সামিয়া রাইস মিলের গোদামে এ অভিযান চালানো হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসাইন অভিযান পরিচালনা করেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটা থেকে আজ শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চলে। এসময় অবৈধভাবে মজুদ করা ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করা হয়। এছাড়া ১ হাজার খালি বস্তা, একটি ট্রাক, একটি ট্রলি, তিনটি অটোরিকশা, একটি ওজন মাপার যন্ত্র এবং একটি বস্তা সেলাইয়ের যন্ত্র জব্দ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে ট্রলিচালক মিজান মিয়াকে (৩৮) আটক করা হয়। পালিয়েছেন মিলের মালিক হক মিয়া।
ইউএনও জাকির হোসাইন বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ চাল জব্দ করা হয়েছে। চালগুলো সরকারি। সরকারি চাল কিভাবে সেখানে গেল, কারা এর সাথে জড়িত, সেই তদন্ত করা হচ্ছে। এই চক্রটিকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।
এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়ে তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, ট্রলিচালক মিজানকে থানায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
ময়মনসিংহের তারাকান্দায় রাইসমিলে রাতভর অভিযান চালিয়ে ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে প্রশাসন। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।
উপজেলার কলেজ রোড এলাকায় ফাহিম এবং সামিয়া রাইস মিলের গোদামে এ অভিযান চালানো হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকির হোসাইন অভিযান পরিচালনা করেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটা থেকে আজ শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চলে। এসময় অবৈধভাবে মজুদ করা ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ করা হয়। এছাড়া ১ হাজার খালি বস্তা, একটি ট্রাক, একটি ট্রলি, তিনটি অটোরিকশা, একটি ওজন মাপার যন্ত্র এবং একটি বস্তা সেলাইয়ের যন্ত্র জব্দ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে ট্রলিচালক মিজান মিয়াকে (৩৮) আটক করা হয়। পালিয়েছেন মিলের মালিক হক মিয়া।
ইউএনও জাকির হোসাইন বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ চাল জব্দ করা হয়েছে। চালগুলো সরকারি। সরকারি চাল কিভাবে সেখানে গেল, কারা এর সাথে জড়িত, সেই তদন্ত করা হচ্ছে। এই চক্রটিকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।
এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়ে তারাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, ট্রলিচালক মিজানকে থানায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর সড়কটি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাহমুদাবাদ থেকে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর রেললাইন পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ১০০ মিটার দীর্ঘ সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন হাজারো মানুষ চলাচল করেন।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রাম থেকে রংপুর হয়ে পলাশবাড়ী যেতে অতিক্রম করতে হতো প্রায় ১৩০ কিলোমিটার পথ। এখন গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের চিলমারীকে সংযুক্ত করা মাওলানা ভাসানী সেতু উদ্বোধনের ফলে কুড়িগ্রাম-পলাশবাড়ীর দূরত্ব কমেছে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার।১ ঘণ্টা আগে
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যাত্রীবাহী অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় আহত প্রধান শিক্ষক আমির হোসেন বাবু (৫৯) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গতকাল রাতে তার মৃত্যু হয়।২ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী সীমান্ত দিয়ে ইকবাল হোসেন (৩৮) নামে এক যুবককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তাকে ফেরত দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।২ ঘণ্টা আগে