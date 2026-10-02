ময়মনসিংহে বাসের চাপায় অটোরিকশার ৭ যাত্রী নিহত

ময়মনসিংহ নগরীর গন্দ্রপা বাইপাস এলাকায় বাসের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সাত যাত্রী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বেলা সোয়া ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বাসের চাপায় ঘটনাস্থলেই শিশুসহ সাতজন নিহত হয়েছেন।
দুর্ঘটনায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।
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