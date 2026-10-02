বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন শুরু কাল

পঞ্চমবারের মতো ঢাকায় শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক সম্মেলন ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন (বিওবিসি) ২০২৬ ’। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে শতাধিক দেশের দুই শতাধিক আলোচক, তিন শতাধিক ডেলিগেট ও এক হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দেবেন।
আগামীকাল শনিবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। চলবে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সাবেক ও বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, কূটনীতিক, সামরিক বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।
আজ শুক্রবার সকালে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিওবিসির আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘোষণা করেন সিজিএসের প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থল হিসেবে এ অঞ্চলকে ঘিরে তৈরি হওয়া সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কার্যকর সমাধান খোঁজা এবারের আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য।
জিল্লুর রহমান বলেন, এবারের আলোচনায় ভূরাজনীতি, নিরাপত্তা, আস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতার মতো বিষয় গুরুত্ব পাবে। সিজিএস ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। ভবিষ্যতে ব্রাসেলস ও দুবাইয়েও কার্যক্রম বিস্তারের পরিকল্পনা রয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক পারভেজ করিম আব্বাসী বলেন, বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম বেসরকারিভাবে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক সম্মেলন। সময়ের সঙ্গে সম্মেলনটির পরিসর বেড়েছে এবং কঠিন ও সংবেদনশীল বিষয়গুলো আলোচনার কেন্দ্রে আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
তিনি বলেন, এবারের সম্মেলনে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং টেকসই উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হবে। অংশগ্রহণকারীদের এসব সংলাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের সাবেক ও বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানসহ মন্ত্রী, কূটনীতিক, সামরিক ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, গবেষক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ নেবেন।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সিজিএসের পরিচালক সুবীর দাস, গবেষণা সহকারী তাসফিয়া রহমানসহ প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য সদস্য।
সম্মেলনের বিস্তারিত আলোচ্যসূচি, সময়সূচি ও আলোচকদের তালিকা বিওবিসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
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