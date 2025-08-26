Ajker Patrika
নিখোঁজ শিক্ষার্থীর লাশ ডোবা থেকে উদ্ধার

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
মাইমুনা আক্তার। ছবি: সংগৃহীত
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে নিখোঁজের দুই দিন পর মাইমুনা আক্তার (১৩) নামের সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নালিতাবাড়ী সদর ইউনিয়নের ভালুকাকুড়া গ্রামের একটি ডোবার কচুরিপানার ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মাইমুনা ওই গ্রামের মফিজুল ইসলামের মেয়ে এবং কালাপাগলা উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী।

পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার দুপুরে বাড়ির উঠানে বান্ধবীদের সঙ্গে পুতুলের (খেলনা) জন্মদিন পালন করছিল মাইমুনা। এ সময় সে ফুল আনতে বাড়ি থেকে বের হয়। দুপুরের পর থেকে মাইমুনাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে খোঁজ করে ব্যর্থ হয়ে গত রোববার নালিতাবাড়ী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

আজ বিকেলে বাড়ির কাছাকাছি নিচু জমি থেকে দুর্গন্ধ বের হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। পরে সেখানে গিয়ে তাঁরা ডোবায় কচুরিপানার ভেতরে মাইমুনার মরদেহ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে রাতেই নালিতাবাড়ী পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুর কারণ জানা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

ডাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য টাস্কফোর্স গঠন

বুধবার ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ করবে বুয়েট শিক্ষার্থীরা

ছাত্রলীগ সম্পৃক্ততার দায়ে ডাকসুর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াসের নাম বাদ

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের ২ যাত্রী নিহত

