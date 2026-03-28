পেট্রল পাম্পে অবৈধভাবে মজুত করা ২৪ হাজার লিটার তেল জব্দ

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় অবৈধভাবে মজুত করা ২৪ হাজার লিটার জ্বালানি (পেট্রল ও ডিজেল) জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ শনিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার পয়ারী রোডের আমুয়াকান্দা এলাকায় অবস্থিত মেসার্স পপি ট্রেডার্স পেট্রল পাম্পে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানের নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদিয়া ইসলাম সীমা। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) শফিকুল ইসলাম ও ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, অভিযানে ৪ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রল ও ১৯ হাজার ৫০০ লিটার ডিজেল অবৈধভাবে মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর আওতায় ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি জব্দ করা জ্বালানি পাম্পের মাধ্যমে জনগণের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।
ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদিয়া ইসলাম সীমা বলেন, জ্বালানি সংকট নিরসনে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে। এর আগে, গতকাল রাতে হালুয়াঘাটে অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন ২৩০ লিটার জ্বালানি জব্দ করে।
রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানির (নেসকো) প্রিপেইড মিটার স্থাপন বাতিল করতে এবং অতিরিক্ত বিল আদায় বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভুক্তভোগী মানুষ।৩ মিনিট আগে
জুলাই যোদ্ধাদের দাবির মুখে গোদাগাড়ী উপজেলা প্রেসক্লাব বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজমুস সাদাত রত্ন। আজ শনিবার (২৮ মার্চ) সকালে প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি সাইফুল ইসলামকে ডেকে তিনি এ পরামর্শ দেন।১২ মিনিট আগে
বগুড়ার জেলা শহরের ফতেহ আলী বাজার কাঁচামাল ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আলাল শেখকে (৪৬) ভোটের দিন বাজার থেকে তুলে নিয়ে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বলছে, জেলা যুবদলের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে আলাল শেখকে ফতেহ আলী বাজার থেকে তুলে নিয়ে মালগ্রাম২৩ মিনিট আগে
তেল না পেয়ে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ মোটরসাইকেলের চালকেরা। আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে এক ঘণ্টার অবরোধে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা...২৪ মিনিট আগে