গফরগাঁওয়ে ৭ বছরের শিশুকে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে সাত বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নিপীড়নের চেষ্টার অভিযোগে মো. মোস্তফা (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বারবাড়িয়া ইউনিয়ন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ ও শিশুটির পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে শিশুটি মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথে মোস্তফা তাকে রাস্তার পাশের একটি কলাবাগানে নিয়ে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা করেন। এ সময় শিশুটির চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সেখান থেকে সরে যান বলে জানা গেছে।
পরে বাড়িতে ফিরে শিশুটি পরিবারের সদস্যদের কাছে ঘটনাটি জানায়। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এ ঘটনায় অভিযুক্তের বাড়িতে জানতে গেলে শিশুটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং তাঁদের ভয়ভীতি দেখানো হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।
পরে শিশুটির বাবা গত রোববার রাতে থানায় মামলা করেন। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার রাতে পুলিশ মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করে।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান সেখ বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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