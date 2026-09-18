Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভের পর প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সেতুর টোল আদায় বন্ধ

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভের পর প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সেতুর টোল আদায় বন্ধ
অবৈধ টোল আদায়ের প্রতিবাদে বালিপাড়া সেতুতে গাছের গুঁড়ি ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন ভুক্তভোগীরা। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইল-ত্রিশাল সড়কের বালিপাড়া সেতুতে দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও চাঁদাবাজির পর অবশেষে বন্ধ হলো অবৈধ টোল আদায়। স্থানীয় সংসদ সদস্য ও তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রশাসন ও থানা-পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে এই টোল আদায় বন্ধ করে দেয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অবৈধ টোল আদায়ের প্রতিবাদে বালিপাড়া সেতুতে গাছের গুঁড়ি ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন চালক ও যাত্রীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ও বাজার এলাকায় ইজারা ছাড়া যানবাহন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে টোল আদায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে বালিপাড়া সেতুতে অতিরিক্ত টোল আদায়ের অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে চালক ও ব্যবসায়ীরা প্রতিমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি আমলে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রতিমন্ত্রী। পরে বৃহস্পতিবার উপজেলা প্রশাসন ও থানা-পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ব্রিজটিতে অবৈধ টোল আদায় বন্ধ করে দেয়।

অবৈধ টোল বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পরিবহন শ্রমিকেরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও যেন এ ধরনের টোল আদায় শুরু না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনের নজরদারি অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা জান্নাত বলেন, ‘সরকারি ইজারা ছাড়া কোনো সড়কে টোল আদায়ের সুযোগ নেই। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে অবৈধ টোল বন্ধ করা হয়েছে।’

সড়ক ও জনপথ (সওজ) কিশোরগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ বলেন, ‘বালিপাড়া সেতুতে কোনো ধরনের টোল আদায়ের অনুমতি নেই। যারা টোল আদায় করছিল তারা সম্পূর্ণ অবৈধ উপায়ে তা করছিল। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাসেতুময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরপ্রতিমন্ত্রী
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