Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

নিখোঁজের এক দিন পর পুকুরে মিলল ৪ বছরের শিশুর মরদেহ

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
নিখোঁজের এক দিন পর পুকুরে মিলল ৪ বছরের শিশুর মরদেহ
উদ্ধার হওয়া শিশু মাসতুরা। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে নিখোঁজ হওয়ার এক দিন পর ঘরের পাশের পুকুর থেকে চার বছর বয়সী মোছা. মাসতুরা নামের এক শিশুর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের পশ্চিম ধুরাইল এলাকা থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করেন স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। নিহত মাসতুরা ওই এলাকার আবু সাইদের একমাত্র সন্তান।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে হঠাৎ নিখোঁজ হয় মাসতুরা। আত্মীয়স্বজনের বাড়িসহ বিভিন্ন স্থানে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও রাতে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বুধবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বাড়িসংলগ্ন একটি পুকুরে শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে পরিবারকে খবর দেন। পরে স্বজনেরা গিয়ে পুকুর থেকে তার মরদেহটি তুলে আনেন। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পরিবার ও পুরো এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জালাল উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

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