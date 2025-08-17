Ajker Patrika
জমি নিয়ে সংঘর্ষে প্রাণ গেল একজনের, আহত ১০

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি    
প্রতীকী ছবি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে দুলাল শেখ (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন গুরুতর আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মেরুরচর ইউনিয়নের ভাটি কলকিহারা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুলাল শেখ (৫৫) উপজেলার বকশীগঞ্জ ভাটি কলকিহারা এলাকার মৃত সেকেন্দার শেখের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার দুলাল শেখ ও বিল্লাল হোসেনের পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিরোধপূর্ণ জমিতে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় প্রতিপক্ষের আঘাতে দুলাল শেখ গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর সদর হাসপাতালে রেফার করেন। পরে দুপুরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় দুলাল শেখের ভাই নূরচান মিয়া (৪০), হেলাল উদ্দিন (৪৫) ও কামাল হোসেন (২৮) আহত হয়েছেন। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ বিল্লাল গ্রুপের সদস্য বিল্লাল হোসেন (৪০), নঈম উদ্দিন (৫০) ও বিজয় (১৭) আহত হন। বর্তমানে উভয় পক্ষের মোট ১০ জন বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, ঘটনার পর বকশীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরেই এ সংঘর্ষ ঘটে। বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

