Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

মাদকের টাকার জন্য বাবা-মাকে মারধর, দুই ভাইয়ের কারাদণ্ড

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
মাদকের টাকার জন্য বাবা-মাকে মারধর, দুই ভাইয়ের কারাদণ্ড
দুই ভাইকে কারাদণ্ড। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় মাদকের টাকার জন্য বাবা-মাকে মারধরের অভিযোগে দুই ভাইকে পাঁচ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২ জুন) দুপুরে অভিযান চালিয়ে এই দণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ধোবাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো.মোশারফ হোসাইন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন ধোবাউড়া উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব সোহাগী পাড়া গ্রামের মো.আবদুল কদ্দুসের ছেলে রেজু (২৪) ও তার ছোট ভাই তরিকুল (২০)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদকাসক্ত ওই দুই ভাই দীর্ঘদিন ধরে মাদকের টাকার জন্য তাদের বাবা-মাকে মারধর করত। খবর পেয়ে মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

ধোবাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো.মোশারফ হোসাইন বলেন, আটকের পর দুই ভাইয়ের কাছ থেকে দুটি করে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। তারা মাদকের টাকার জন্য নিয়মিত তাদের মা-বাবাকে মারধর করত। এ ঘটনায় তাদের প্রত্যেককে পাঁচ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। পরে দণ্ডপ্রাপ্ত দুই ভাইকে কারাগারে পাঠানোর জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

কারাদণ্ডমাদকময়মনসিংহ বিভাগআদালতটাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত