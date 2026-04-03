Ajker Patrika
নীলফামারী

পরকীয়ার জেরে যুবককে গলা কেটে হত্যা, আটক ৩

নীলফামারী প্রতিনিধি
তিনজনকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীতে মায়ের সঙ্গে পরকীয়ার জেরে মতিউল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) রাত ১১টার দিকে জেলা সদরের টুপামারী ইউনিয়নের কিসামত দোগাছি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মতিউল ইসলাম ওই এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে মতিউল ইসলামের সঙ্গে একই এলাকার একরামুল হকের স্ত্রী বানু বেগমের (৩৫) পরকীয়ার সম্পর্ক চলছিল। কিছুদিন আগে মতিউল ইসলাম বানু বেগমকে নিয়ে পালিয়ে যান। পরে তাঁদের ফেরত এনে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করা হয় এবং বানু বেগমকে স্বামী একরামুলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে বানু বেগমের ছেলে আলামিনের সঙ্গে মতিউল ইসলামের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আলামিন ধারালো অস্ত্র দিয়ে মতিউলের গলায় আঘাত করলে তিনি গুরুতর জখম হন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই আলামিন পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে সদর থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ আলামিনের বাবা একরামুল হক, মা বানু বেগম এবং ছোট ভাই আপন ইসলামকে আটক করেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে পরকীয়া নিয়ে জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

নীলফামারীআটকঅস্ত্রমৃত্যুরংপুর বিভাগ
