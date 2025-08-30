দুর্গাপুরে ভিমরুলের কামড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

Ajker Patrika
দুর্গাপুরে ভিমরুলের কামড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

নেত্রকোনার দুর্গাপুরের তেরীবাজার এলাকায় ভিমরুলের কামড়ে রোকেয়া বেগম (৮০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। রোকেয়া বেগম পৌর শহরের তেরীবাজার এলাকার মৃত আব্দুল জব্বারের স্ত্রী।

নিহত বৃদ্ধার নাতি দুর্গাপুর সাংবাদিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ শফিকুল আলম সজীব জানান, শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশের রাস্তায় হাঁটছিলেন রোকেয়া বেগম। সে সময় হঠাৎ একদল ভিমরুল তাঁকে আক্রমণ করে এবং শরীরে একাধিক হুল ফোটায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা দিয়ে রাতে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ সকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)ময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
