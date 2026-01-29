Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে জামিননামা ছাড়াই ছাড়া পেল হত্যা মামলার ৩ আসামি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত

জামিননামা ছাড়াই ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে হত্যা মামলার তিন আসামিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমন ঘটনায় কারাগারের ভেতরে ও বাইরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এতে কারা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় কারাগারে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনাটি জানতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়মনসিংহের সিনিয়র জেল সুপার মো. আমিনুল ইসলামের মোবাইল নম্বরে কল দেওয়া হয়।

আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি সত্য। কারাগারের কর্মকর্তা ভুল করে কারাগার থেকে আসামিদের মুক্তি দিয়েছে। এটি ‘ভুলমুক্তি’ (ভুল করে মুক্তি)। পরে সবকিছু জানানো হবে।

পরে ঘটনাটি জানতে কথা হয় ময়মনসিংহ বিভাগের কারা উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজন্স) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, ওই তিনজন হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। প্রোডাকশন ওয়ারেন্টকে ভুল করে জামিননামা ভেবে তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় ডেপুটি জেলার জাকারিয়া ইমতিয়াজকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তৌহিদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘জাকারিয়া ইমতিয়াজ আমাদের জানিয়েছে, ভুল করে আসামিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ঘটনার সঠিক কারণ উদ্‌ঘাটন করবে তদন্ত কমিটি। যে বা যেসব কর্মকর্তার এটির সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলবে, তাদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘এমন ঘটনা আমাদের জানা নেই। তবে আসামি ধরতে হলে অবশ্যই পুলিশের সহযোগিতা লাগবে। তাৎক্ষণিকভাবে তারা আমাদের অবহিত করলে আসামি ধরতে সুবিধা হতো।’

এলাকার খবর
