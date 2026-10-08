Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

নান্দাইলে ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
নান্দাইলে ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি
রেইনট্রি গাছ উপড়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত রান্নাঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে আকস্মিক ঝড়-বৃষ্টিতে ঘরবাড়ি, গাছপালা, ফসল ও বৈদ্যুতিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার দিকে ঝড়টি আঘাত হানে। ঝড়ে বিভিন্ন এলাকায় গাছপালা উপড়ে পড়ার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সিংরইল, মুশুল্লী, বীর বেতাগৈর, আচারগাঁও, জাহাঙ্গীরপুর, গাংগাইল ইউনিয়ন ও নান্দাইল পৌরসভাসহ কয়েকটি এলাকায় ঝড়ে ঘরবাড়ি, গাছপালা ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং শতাধিক গাছ উপড়ে পড়েছে। বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়ায় পুরো উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পরে সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, নান্দাইল-বাকচান্দা সড়কের দুপাশে শতাধিক গাছ ঝড়ে ভেঙে পড়ে আছে। কোথাও বৈদ্যুতিক খুঁটি হেলে পড়ে তার ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে আছে। উপজেলার বীর বেতাগৈর ইউনিয়নের কামটখালী গ্রামের মালেক মিয়ার বসতঘর ঝড়ে উড়ে গেছে।

গাংগাইল ইউনিয়নের শিয়ালধরা গ্রামের হৃদয় মিয়ার একটি বিশাল রেইনট্রি গাছ উপড়ে পড়ে রান্নাঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে পুকুরের পাড়ও ধসে গেছে। জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের কড়ইকান্দি গ্রামে বাচ্চু মিয়ার বসতঘরের ওপর দুটি বিশাল রেইনট্রি গাছ উপড়ে পড়ে ঘরটি ভেঙে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত মালেক মিয়া বলেন, ‘মুহূর্তের মধ্যে ঝড় এসে আমাদের ঘরবাড়ি লন্ডভন্ড করে দেয়। অনেকের ঘরের টিনের চাল উড়ে গেছে। কারও বিশাল বিশাল গাছ উপড়ে নিয়ে গেছে।’

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা জান্নাত বলেন, ঝড়ে কোথায় কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাঝড়নান্দাইলময়মনসিংহ বিভাগবৃষ্টির খবর
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