সাবেক স্ত্রীর আপত্তিকর ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ায় যুবক গ্রেপ্তার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
সানজিল মীর। ছবি: সংগৃহীত
সানজিল মীর। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মদনে সাবেক স্ত্রীর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার মামলায় সানজিল মীর (২২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাতে রাজধানীর ভাষানটেক এলাকা থেকে ময়মনসিংহ র‍্যাব-১৪-এর একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে ১ আগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়।

গ্রেপ্তার সানজিল মীর উপজেলার নায়েকপুর ইউনিয়নের আলমশ্রী গ্রামের বাসিন্দা।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানিয়েছে, ভুক্তভোগী তরুণী পোশাক কারখানায় চাকরির সুবাদে চট্টগ্রামে থাকতেন। অভিযুক্ত সানজিল মীর সেখানে পাশের বাসায় ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতেন। প্রায়ই ওই তরুণীকে প্রেমের প্রস্তাব দিতেন সানজিল। প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ওই তরুণীর গোসলের ভিডিও গোপনে মোবাইল ফোনে ধারণ করেন তিনি।

পরে ভিডিও ফাঁসের ভয় দেখিয়ে গত ৭ এপ্রিল দেড় লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে তাঁকে বিয়ে করেন সানজিল।

এরপর ভুক্তভোগী তাঁর সঙ্গে স্বামীর বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু বিয়ের পরও সানজিল আরও বেশ কিছু আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করেন এবং বিভিন্ন অজুহাতে দুই লাখ টাকা যৌতুক দাবি করতে থাকেন। একপর্যায়ে ওই তরুণী বাধ্য হয়ে নিজের উপার্জনের পুরো অর্থও সানজিলকে দিয়ে দেন। এরপর আরও যৌতুক দাবি করতে থাকেন সানজিল। ভুক্তভোগী যৌতুক দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সানজিল তাঁকে ইমো ভিডিওকলে অন্য পুরুষের সঙ্গে আপত্তিকর ভিডিও তৈরি করে অর্থ উপার্জনের জন্য চাপ দিতে থাকেন।

এতে অতিষ্ঠ হয়ে দুই মাস আগে ওই তরুণী বাবার বাড়িতে ফিরে যান। এরপর সানজিল নিজের ফেসবুক আইডি থেকে ও ভুয়া আইডি খুলে ওই নারীর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দেন।

এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে গত ১৭ জুলাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানালে তাঁরা উল্টো খারাপ আচরণ করেন ও হুমকি দেন। পরে গত ২১ জুলাই অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। কিন্তু অভিযুক্ত সানজিল মীর ডিভোর্সের পরও আপত্তিকর ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে দেন। এ ঘটনায় ১ আগস্ট তরুণীর ভাই বাদী হয়ে থানায় পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা করেন।

মদন থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দেবাংশু কুমার দে বলেন, মামলার পর থেকে সানজিল পলাতক ছিলেন। আজ বিকেলে র‍্যাব তাঁকে মদন থানায় হস্তান্তর করেছে। আগামীকাল বুধবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

র‍্যাবমামলাগ্রেপ্তারফেসবুকময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরযুবকনেত্রকোনা
