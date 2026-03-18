Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

হালুয়াঘাটে বাড়ি থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৫ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
জব্দ করা চাল। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে একটি বাড়ি থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৫ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের চরগোরকপুর এলাকার আশরাফের বাড়ি থেকে চালগুলো জব্দ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জান্নাত এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে ধুরাইল ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ করা হয়। এ সময় আশরাফ উদ্দিন উপকারভোগীদের কাছ থেকে কম দামে চাল কিনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে মজুত রাখেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হালুয়াঘাট উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী আবু রায়হান বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আনেন।

পরে ইউএনও জান্নাত ঘটনাস্থলে গিয়ে মাছের খাদ্যের পাশে রাখা সরকারি ১৫ বস্তা (৫০ কেজি) চাল উদ্ধার করেন। অভিযানের সময় আশরাফ বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে ত্রাণের চাল কেনা ও মজুত করার অভিযোগে আজ থানায় মামলা দায়ের করা হবে বলে জানা গেছে।

ইউএনও জান্নাত বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সত্যতা মিলেছে। ১৫ বস্তা চাল জব্দ করা হয়েছে। সরকারি চাল কেনা ও মজুত রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের কাজ করতে দেওয়া হবে না।’

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

মারা গেছেন অভিনেতা শামস সুমন

মারা গেছেন অভিনেতা শামস সুমন

সম্পর্কিত

টেকনাফে বিজিবির অভিযানে পিস্তল-গুলি, ‘আইস’সহ অটোচালক আটক

টেকনাফে বিজিবির অভিযানে পিস্তল-গুলি, ‘আইস’সহ অটোচালক আটক

ডিএনসিসির কেন্দ্রীয় ঈদ জামাত পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে সকাল ৮টায়

ডিএনসিসির কেন্দ্রীয় ঈদ জামাত পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে সকাল ৮টায়

শোলাকিয়ায় ১৯৯তম ঈদ জামাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন, জামাত ১০টায়

শোলাকিয়ায় ১৯৯তম ঈদ জামাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন, জামাত ১০টায়

মাদারীপুরে আতশবাজি ফোটাতে গিয়ে স্কুলছাত্র গুরুতর আহত

মাদারীপুরে আতশবাজি ফোটাতে গিয়ে স্কুলছাত্র গুরুতর আহত