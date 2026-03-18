হালুয়াঘাটে বাড়ি থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৫ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে একটি বাড়ি থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৫ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের চরগোরকপুর এলাকার আশরাফের বাড়ি থেকে চালগুলো জব্দ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জান্নাত এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে ধুরাইল ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ করা হয়। এ সময় আশরাফ উদ্দিন উপকারভোগীদের কাছ থেকে কম দামে চাল কিনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে মজুত রাখেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হালুয়াঘাট উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী আবু রায়হান বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আনেন।
পরে ইউএনও জান্নাত ঘটনাস্থলে গিয়ে মাছের খাদ্যের পাশে রাখা সরকারি ১৫ বস্তা (৫০ কেজি) চাল উদ্ধার করেন। অভিযানের সময় আশরাফ বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে ত্রাণের চাল কেনা ও মজুত করার অভিযোগে আজ থানায় মামলা দায়ের করা হবে বলে জানা গেছে।
ইউএনও জান্নাত বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সত্যতা মিলেছে। ১৫ বস্তা চাল জব্দ করা হয়েছে। সরকারি চাল কেনা ও মজুত রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের কাজ করতে দেওয়া হবে না।’
ইফতারের পর সন্দেহভাজন অটোরিকশাটি লেদা বাজার অতিক্রম করলে সেটিকে অনুসরণ করা হয়। পরে মুছনী বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিজিবি সদস্যরা অটোরিকশাটি ঘিরে ফেলে। তল্লাশি চালিয়ে অটোরিকশায় থাকা একটি ব্যাগ থেকে দুটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।১১ মিনিট আগে
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে এবারও কেন্দ্রীয় ঈদ জামাতের আয়োজন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। ঈদের দিন সকাল ৮টায় এ জামাত অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুরে ইদগাহ প্রস্তুতি পরিদর্শন শেষে এসব কথা জানিয়েছেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান।১৯ মিনিট আগে
শোলাকিয়া ঈদগাহ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা বলেন, দূরদূরান্ত থেকে আসা মুসল্লিদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভৈরব থেকে বিশেষ ট্রেনটি সকাল ৬টায় ছেড়ে কিশোরগঞ্জ পৌঁছাবে সকাল ৮টায়।২৩ মিনিট আগে
বাজার থেকে আতশবাজি কিনে ফোটাতে গেলে বিস্ফোরণে নিলয়ের বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল ও ডান পাশের হাঁটু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিলয়ের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে গুরুতর অবস্থায় তাকে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে