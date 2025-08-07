Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

বাকৃবিতে শিক্ষার্থী নির্যাতন: তিনজন আজীবন বহিষ্কার, সনদ বাতিল ১৫ জনের

বাকৃবি সংবাদদাতা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আশরাফুল হক হলে ছাত্রদল-শিবির ট্যাগ দিয়ে চার শিক্ষার্থীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনায় ২১ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন শিক্ষার্থীর ডিগ্রির সনদ বাতিল এবং তিন শিক্ষার্থীকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া ঘটনায় জড়িত দুই শিক্ষকের মধ্যে একজনকে নিম্ন পদে অবনমন এবং আরেকজনের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হয়েছে। এক কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

গত ১৮ মে সিন্ডিকেটের ৩২৮ তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৭ মে বোর্ড অব রেসিডেন্স অ্যান্ড ডিসিপ্লিনের জরুরি সভায় শাস্তির সুপারিশ করা হয়, যা পরদিন সিন্ডিকেটে অনুমোদন পায়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০২২ সালের ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে দিবাগত রাত ১টা পর্যন্ত আশরাফুল হক হলের চার শিক্ষার্থীকে ‘ছাত্রদল ও শিবিরসংশ্লিষ্ট’ দাবি করে একদল ছাত্রলীগ কর্মী গেস্টরুমসহ হলের বিভিন্ন কক্ষে বিভক্ত হয়ে নির্যাতন করেন। একপর্যায়ে ভুক্তভোগীদের মধ্যে একজনকে হেলথ কেয়ার সেন্টারে ও অন্যদের আহত অবস্থায় ক্যাম্পাসের বাইরে ফেলে রেখে আসা হয়। নির্যাতনের পর শিক্ষার্থীদের একজনকে লকারে তালাবদ্ধ করে রাখার অভিযোগও ওঠে।

ডিগ্রি সনদ বাতিল হওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন মেহেদী হাসান (ফুড টেকনোলজি, মাস্টার্স), দীপক হালদার (অ্যাগ্রোনমি), আজহারুল ইসলাম (পোলট্রি সায়েন্স), সালমান মোস্তফা (অ্যানিমেল সায়েন্স), দীপ্ত সিকদার (জেনেটিকস অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং), নুর ই আলম অনিক (কৃষি রসায়ন), ইব্রাহিম আমিন ও সৌরভ মেহরাহ সাকিব (পশুপালন অনুষদ), আল মামুন, অন্তর চৌধুরী, হাসিবুল হাসান দুর্জয়, সজীব সাহা, সামস উদ্দীন সাজ্জাদ (কৃষি অনুষদ), রাশেদুল ইসলাম (কৃষি অর্থনীতি) ও আশিক বিল্লাহ মেসবাহ (মৎস্য অনুষদ)। আজীবন বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন তামিম মাহমুদ আকাশ, মিনহাজুল হক ভূঁইয়া ও ফিশাল হাসনাত নুহাশ।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী রিফাত বিন শায়েকুজ্জামান বলেন, ‘ঘটনার পর বিচার দূরে থাক, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি। পরে তদন্ত কমিটির কাছে সব তথ্যপ্রমাণ দিয়েছি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বিচার দেখে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি।’

আরেক শিক্ষার্থী মাহমুদুর রহমান তুষার বলেন, আশরাফুল হক হল একসময় সন্ত্রাস ও ট্যাগিং রাজনীতির অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছিল। এখনকার এই কঠোর শাস্তি অন্যদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানান, অপরাধের গুরুত্ব ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনো অপরাধী ছাড় পায়নি।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাশিক্ষার্থীময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহবাকৃবিবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সাধুর বেশে এসে সাবেক স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

বরিশাল-১: স্বপন-কুদ্দুসের দ্বন্দ্বে নির্বাচনের আগে দলে অস্থিরতা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভের পর সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভের পর সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের