Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় দুই যুবকের যাবজ্জীবন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ১৩
ময়মনসিংহে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় দুই যুবকের যাবজ্জীবন
ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় দুই যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে ময়মনসিংহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) এম এল বি মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি হলেন ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানা এলাকার মো. মারুফ (২১) ও মো. স্বাধীন (২০)। রায় ঘোষণার সময় তাঁরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

মামলার এজাহার ও নথি সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের ১২ আগস্ট সকালে ভুক্তভোগী ছাত্রীর মা প্রতিদিনের মতো কাজে বেরিয়ে যান। ওই দিন বেলা আনুমানিক ৩টার দিকে মারুফ ও স্বাধীন ঘরে ঢুকে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়। পরে সন্ধ্যায় কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে বিষয়টি জানতে পারেন তার মা।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করেন। মামলার দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য গ্রহণ ও অন্যান্য আইনি কার্যক্রম শেষে আদালত আজ বুধবার এ রায় দেন।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট বজলুল করিম চৌধুরী বলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাঁদের এ সাজা দিয়েছেন। এ রায়ে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট।

বজলুল করিম আরও বলেন, এ রায়ের মাধ্যমে সমাজে অপরাধপ্রবণতা কমবে এবং বিচারপ্রার্থীরা ন্যায়বিচার পাবেন বলে তাঁরা আশা করেন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাধর্ষণআইন ও বিচার ‍ময়মনসিংহ সদরময়মনসিংহ বিভাগআদালতযাবজ্জীবনযুবক
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