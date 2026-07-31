ভালুকায় খাল থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় একটি খাল থেকে সাব্বির হোসেন (২০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় উপজেলার বিত্তাগুন খালে লাশটি ভাসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।
সাব্বির উপজেলার বাশিল গ্রামের নয়াপাড়া এলাকার সুলতান আহমেদের ছেলে। দুই দিন আগে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন।
ভালুকা মডেল থানার এসআই সাইমন জানান, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
নওগাঁর বদলগাছীতে পুকুরের পানি সেচের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রী বিমান (৩৮) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে পুকুরে মাছ ধরার জন্য বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে পানি সেচের কাজ করছিলেন তিনি। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন।৩ মিনিট আগে
২০১৮ সালের ২১ ডিসেম্বর বিএনপির নেতা-কর্মীরা ধুনট শহরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে পথসভা করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা পথসভার উদ্দেশে ককটেল হামলা ও ব্যানারে অগ্নিসংযোগ করেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ২০২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ধুনট শহরে একটি মশাল মিছিল...৬ মিনিট আগে
যশোরের চাঁচড়া আরএইচডি থেকে রাজগঞ্জ জিসি সড়কের চার কিলোমিটার অংশ সংস্কার ও প্রশস্তকরণ কাজের উদ্বোধন করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত...১২ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছরে জেলায় হামের উপসর্গে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪২২ জনে। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে ২২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।১৭ মিনিট আগে