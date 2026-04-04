Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

একটি গোষ্ঠী অপপ্রচারে লিপ্ত, সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
একটি গোষ্ঠী অপপ্রচারে লিপ্ত, সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে: তথ্য প্রতিমন্ত্রী
ময়মনসিংহের শিকারীকান্দায় তথ্য কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তথ্য প্রতিমন্তী ইয়াসের খান চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হবে, উপজেলা পর্যায়েও হবে তথ্য কমপ্লেক্স। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনতা থাকবে। তবে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ যেন প্রচার না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, একটি গোষ্ঠী অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

আজ শনিবার বিকেলে ময়মনসিংহের শিকারীকান্দায় সাত তলাবিশিষ্ট আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় আরও বক্তব্য দেন তথ্যসচিব মাহবুবা ফারজানা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদালয়ের উপাচার্য ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুল জলিল, জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান প্রমুখ।

জানা গেছে, ময়মনসিংহ বিভাগীয় তথ্য কমপ্লেক্সটি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ১৯ কোটি টাকা। ১৮ মাসে কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ শেষ করা হবে। নির্মিতব্য তথ্য কমপ্লেক্সে সিনেপ্লেক্স, ডিজিটাল আর্কাইভ, ডিজিটাল ল্যাবসহ নানা সুবিধা থাকবে।

বিষয়:

গণমাধ্যমময়মনসিংহ বিভাগঅপপ্রচারতথ্য প্রতিমন্ত্রীজেলার খবর
