Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ঈদ বাজারে ছড়াতে কারবারিদের থেকে জাল নোট সংগ্রহ করছিলেন দুই তরুণী

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ঈদ বাজারে ছড়াতে কারবারিদের থেকে জাল নোট সংগ্রহ করছিলেন দুই তরুণী
গ্রেপ্তার দুই তরুণী। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহে ৬০ হাজার টাকার জাল নোটসহ দুই তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। পুলিশ বলছে, আসন্ন ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে বাজারে ছাড়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা জাল নোট কারবারিদের থেকে এসব নোট সংগ্রহ করছিলেন তাঁরা।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারবাড়ি এলাকার পারুল বেগম (২৮) এবং নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার বলাইশিমুল দক্ষিণপাড়া এলাকার রুবি আক্তার (২৫)। তাঁরা দুজনই ময়মনসিংহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ভাসমানভাবে বসবাস করতেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা পুলিশের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর শম্ভুগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অসাধু চক্র জাল টাকার নোট তৈরি করে বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে, এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় দুই তরুণীর কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার দুই তরুণী স্বীকার করেছেন যে তাঁরা জাল নোট ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রের সক্রিয় সদস্য। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে বাজারে ছাড়ার জন্য তাঁরা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কারবারিদের থেকে জাল নোট সংগ্রহ করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ আল মামুন আরও জানান, গ্রেপ্তার রুবি আক্তারের বিরুদ্ধে আগেও দুটি মামলা রয়েছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়েরের পর দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাপুলিশজাল টাকাগ্রেপ্তারতরুণীময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গের তীরবর্তী এলাকার ভাঙন রোধে কাজ শুরু

তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গের তীরবর্তী এলাকার ভাঙন রোধে কাজ শুরু

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ফের রিমান্ডে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ফের রিমান্ডে

হিজলায় মেঘনা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

হিজলায় মেঘনা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

হাওরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা গ্রহণযোগ্য হয়নি: লুৎফুজ্জামান বাবর

হাওরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা গ্রহণযোগ্য হয়নি: লুৎফুজ্জামান বাবর