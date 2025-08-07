Ajker Patrika
শেরপুরে যাত্রীবাহী বাস উল্টে পুকুরে, ৩ মাসের শিশু নিহত

শেরপুর প্রতিনিধি
বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইগাতী উপজেলার খৈলকুড়া এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে পুকুরে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইগাতী উপজেলার খৈলকুড়া এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে পুকুরে। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে একটি লোকাল যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে উল্টে পড়ে তিন মাস বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার খৈলকুড়া এলাকায় শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল-আমীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শেরপুর থেকে ঝিনাইগাতীগামী ‘আকাশ বিকাশ’ পরিবহনের ওই লোকাল বাসটিতে প্রায় ৩০-৩৫ জন যাত্রী ছিল।

আজ বেলা ২টার দিকে ঝিনাইগাতী উপজেলার খৈলকুড়া এলাকায় বাসচালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি রাস্তার পাশে একটি বড় পুকুরে পড়ে যায়। এতে বাসে থাকা যাত্রীরা বের হয়ে আসতে পারলেও অন্তত ২০ জন আহত হয়। তারা ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়।

একই সঙ্গে থাকা তিন মাস বয়সী একটি শিশু নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান ঝিনাইগাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আশরাফুল আলম রাসেল, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল আমিন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশনমাস্টার আব্দুল মান্নান।

পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করে শিশুটিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

এ ব্যাপারে ঝিনাইগাতী থানার ওসি মো. আল-আমীন বলেন, বাস দুর্ঘটনায় ১৫-২০ জন আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। পরে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে তিন মাসের এক শিশুকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

