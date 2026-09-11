Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২
দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত এক শিশুসহ অটোরিকশাচালককে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে নগরীর ঢাকা বাইপাস মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

নিহত দুই অটোরিকশাযাত্রীর নাম সোনিয়া ও সাদেক। তাঁরা জেলার ফুলবাড়িয়া থানা এলাকার বাসিন্দা।

কোতোয়ালি থানার ওসি মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম জানান, সকালে ফুলবাড়িয়া থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে যাচ্ছিলেন সোনিয়া ও তাঁর ৭ বছরের ছেলে সাজিদ এবং সাদেক নামের আরেক যাত্রী। অটোরিকশাটি ঢাকা বাইপাস এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই সাদেক ও সোনিয়ার মৃত্যু হয়। সোনিয়ার ছেলে সাজিদ ও চালক অটোরিকশাচালক হারুনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওসি আরও জানান, ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

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