ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের অভিযোগে আটক ৭

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের অপরাধে সাতজনকে আটক করেছে থানা-পুলিশ। আজ শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। পরে তাঁদের সামারি ট্রায়ালের জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ব্রাহ্মণপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রকিফুল ইসলাম, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. নুর-আল-আহসান, এএসআই রতন কুমার মল্লিক ও এএসআই মো. নাছির উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে মাদক সেবনের অভিযোগে সাতজনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার গণাকিরপাড়া গ্রামের জালাল আহমেদ (৪৫), কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার সাইচাপাড়া গ্রামের জাহিদুল ইসলাম ওরফে মেহেদী (২৬) ও মো. কাউছার মোল্লা (৩২), ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল উত্তরপাড়া গ্রামের মো. মাসুম (৪২), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের মো. সোহেল আহমেদ (৩৮) ও নোয়াপাড়া গ্রামের মো. ইসমাইল (৩০) এবং ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মালাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর পূর্বপাড়া গ্রামের গোলাম মোস্তফা (৪০)।
ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফারুক হোসেন বলেন, মাদক সেবনের অপরাধে আটক সাতজনকে সামারি ট্রায়ালের জন্য বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, মাদকবিরোধী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার নিলতী সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক চন্দ্র শীল ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। দীপক চন্দ্র শীল (৪৭) কাউখালী উপজেলার সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়নের২৪ মিনিট আগে
সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) বিল, ২০২৬ বাতিল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট নিরসন এবং মূল্যস্ফীতির প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। সমাবেশ থেকে আইনটি বাতিল ও জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক করার দাবি জানানো হয়।৩৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুল আমিন বলেছেন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নিবিড়ভাবে কাজ করা হবে। কৃষি ব্যাংকের প্রতিটি শাখা প্রতিটি উপজেলায় নতু উদ্যোক্তা তৈরি কাজ করছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা কিউআর কোড, স্কুল ব্যাংকিং, নারী উদ্যোক্তা ঋণ৩৭ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৩৫০ কেজি হরিণের মাংস, তিনটি চামড়া ও একটি মাথাসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় চোরাচালানে ব্যবহৃত একটি কাঠের বোটও জব্দ করা হয়।৪২ মিনিট আগে