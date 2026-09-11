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কুমিল্লা

ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের অভিযোগে আটক ৭

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ৪৪
ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের অভিযোগে আটক ৭
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় মাদক সেবনের অপরাধে সাতজনকে আটক করেছে থানা-পুলিশ। আজ শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। পরে তাঁদের সামারি ট্রায়ালের জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে।

থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ব্রাহ্মণপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রকিফুল ইসলাম, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. নুর-আল-আহসান, এএসআই রতন কুমার মল্লিক ও এএসআই মো. নাছির উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে মাদক সেবনের অভিযোগে সাতজনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার গণাকিরপাড়া গ্রামের জালাল আহমেদ (৪৫), কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার সাইচাপাড়া গ্রামের জাহিদুল ইসলাম ওরফে মেহেদী (২৬) ও মো. কাউছার মোল্লা (৩২), ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল উত্তরপাড়া গ্রামের মো. মাসুম (৪২), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের মো. সোহেল আহমেদ (৩৮) ও নোয়াপাড়া গ্রামের মো. ইসমাইল (৩০) এবং ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মালাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর পূর্বপাড়া গ্রামের গোলাম মোস্তফা (৪০)।

ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফারুক হোসেন বলেন, মাদক সেবনের অপরাধে আটক সাতজনকে সামারি ট্রায়ালের জন্য বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, মাদকবিরোধী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

কুমিল্লামাদকচট্টগ্রাম বিভাগব্রাহ্মণপাড়াজেলার খবর
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