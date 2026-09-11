পিরোজপুরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত দীপক মারা গেছেন

পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার নিলতী সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক চন্দ্র শীল ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কাউখালী উপজেলার সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা।
দীপক চন্দ্র শীল (৪৭) উপজেলার চিরাপাড়া পারসাতুরিয়া ইউনিয়নের নিলতী সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এক স্ত্রী ও দুই ছেলেসন্তান রেখে গেছেন।
দীপক চন্দ্র শীলের বাবা বিজয়কৃষ্ণ শীল জানান, বেশ কয়েক দিন ধরে দীপক চন্দ্র শীল জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। প্রথমে তাঁকে কাউখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে সেখান থেকে পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেবাচিম হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কয়েক দিন চিকিৎসার পর তাঁর প্ল্যাটিলেট কমে গেলে তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
পিরোজপুরের সিভিল সার্জন মো. মতিউর রহমান বলেন, ‘পিরোজপুরে প্রতিনিয়তই জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোয় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। আমরা পিরোজপুর জেলা হাসপাতালের রোগীদের স্যালাইন দিচ্ছি এবং আমাদের কাছে ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কিট রয়েছে। দীপক চন্দ্র শীলের বাড়ি কাউখালীতে হলেও তিনি বরিশাল শের-ই-বাংলা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। সচেতন না হলে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা আরও বাড়তে পারে।’
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