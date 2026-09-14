Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে যুবককে শ্বাসরোধ ও অণ্ডকোষে আঘাতে হত্যার অভিযোগ

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
গফরগাঁওয়ে যুবককে শ্বাসরোধ ও অণ্ডকোষে আঘাতে হত্যার অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের দক্ষিণ গফরগাঁওয়ে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মোজাম্মেল হোসেন (২৫) নামে এক যুবককে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার দত্তের বাজার ইউনিয়নের বিরই নদীর পাড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

মোজাম্মেল হোসেন ওই এলাকার আজিম উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও নিহতের পরিবারের সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের প্রতিবেশী আব্দুস সাত্তার ও সোহরাবের সঙ্গে মোজাম্মেল হোসেনের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে মামলা চলছিল। এরই জেরে গতকাল দিবাগত রাতে কৌশলে ঘরে ঢুকে মোজাম্মেলকে শ্বাসরোধ ও অণ্ডকোষে আঘাত করে হত্যা করা হয় বলে পরিবারের অভিযোগ।

নিহতের চাচা হালিম উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, ‘গত ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বিরই তালুকদারবাড়িসংলগ্ন এলাকায় আব্দুস সাত্তার ও তাঁর সঙ্গীরা আমার বড় ভাই আজিম উদ্দিনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। ওই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও পুলিশ মামলা নেয়নি।’

পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। নিহতের পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছেন।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাজমিগফরগাঁওঅভিযোগময়মনসিংহ বিভাগশ্বাসরোধ
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