মাদ্রাসাছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

চাঁদপুরের কচুয়ায় একটি মহিলা মাদ্রাসার ১৩ বছর বয়সী এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে মো. নুরুল আলম (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে করা মামলায় আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে চাঁদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার নুরুল আলম কচুয়া উপজেলার আশ্রাফপুর ইউনিয়নের ওই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শিক্ষক। তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর আশ্রাফপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী সমন্বয়কারীর দায়িত্বে ছিলেন।
মামলার অভিযোগের বিবরণে বলা হয়েছে, মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার সুবাদে নুরুল আলম দীর্ঘদিন ধরে আবাসিক ওই ছাত্রীকে বিভিন্ন সময় কুপ্রস্তাব ও যৌন হয়রানি করে আসছিলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্রীটি পড়ালেখা করছিল। এ সময় নুরুল আলম কৌশলে তাকে পড়ার কক্ষ থেকে শোয়ার কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে তাকে শ্লীলতাহানি করেন। পরে সে বিষয়টি তার মাকে জানায়। খবর পেয়ে ছাত্রীর মা মাদ্রাসায় গিয়ে মেয়ে ও তার সহপাঠীদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত শোনেন।
স্থানীয়দের ভাষ্য, নুরুল আলম এর আগেও মাদ্রাসার একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে এ ধরনের অশোভন আচরণ করেছেন।
ভুক্তভোগী ছাত্রীর মা বাদী হয়ে নুরুল আলমকে একমাত্র আসামি করে কচুয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন।
কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজিজুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই অভিযান চালিয়ে নুরুল আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ দুপুরে তাঁকে চাঁদপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
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