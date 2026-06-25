Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ভালুকায় টিনের চালা থেকে পড়ে ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ভালুকায় টিনের চালা থেকে পড়ে ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ভালুকায় মুরগির খামারের টিনের চালা থেকে পড়ে জাকির হোসেন (৩২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

নিহত জাকির উপজেলার ভরাডোবা ইউনিয়নের পুরুড়া গ্রামের আবু সাইদের ছেলে। তিনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ভরাডোবা ইউনিয়ন শাখার সাবেক সভাপতি ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, গত বুধবার দুপুরে উপজেলার ভরাডোবা ইউনিয়নের পুরুড়া গ্রামের জাকির হোসেন মুরগির খামারের টিনের চালে উঠে ফ্যান মেরামত করছিলেন। এ সময় অসাবধানতা বশত পা পিছলে তিনি নিচে পড়ে যান। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেলে কান দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে ক্রমেই তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন রাত ৮ টায় জাকির হোসেন মারা যান।

নিহত জাকিরের মামা আসফাক আল মামুন জানান, মুরগির খামারে ফ্যান মেরামতের জন্য টিনের চালে উঠেছিলেন। পরে নীচে পড়ে গিয়ে তার কান দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। প্রথমে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হলে রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

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