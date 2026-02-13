রংপুরে এনসিপির নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ

রংপুর-৪ (পীরগাছা-কাউনিয়া) আসনে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ তুলে পুনর্গণনার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী এমদাদুল হক ভরসা। একই সঙ্গে তাঁর সমর্থকেরা বিক্ষোভ করে এনসিপির নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ করেছেন বিজয়ী প্রার্থী আখতার হোসেন।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রংপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ফলাফল পুনর্গণনার আবেদন জমা দেন এমদাদুল হক ভরসা। তিনি অভিযোগ করেন, প্রশাসনের সহায়তায় ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ১১ দলীয় জোট-সমর্থিত এনসিপির প্রার্থী আখতার হোসেনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে বিকেল ৪টার দিকে কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর এলাকার হকবাজারে ভরসার সমর্থকেরা পুনর্গণনার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁরা হারাগাছ-রংপুর সড়ক অবরোধ করে এবং সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করেন। রাত ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত বিক্ষোভ চলতে দেখা গেছে। এ সময় বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা দলে দলে সেখানে জড়ো হন।
অন্যদিকে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফেসবুক পোস্টে এনসিপির প্রার্থী আখতার হোসেন অভিযোগ করেন, বিএনপির নেতা-কর্মীরা হারাগাছ এলাকায় তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন।
পোস্টে আখতার দাবি করেন, মাইকিং করে এনসিপির কর্মীদের খুঁজে বের করে মারধর করা হচ্ছে। কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে। মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে। বাড়িঘরে আগুন দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
রংপুর মেট্রোপলিটন হারাগাছ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অশোক চোহান বলেন, হাজার হাজার লোকজন হারাগাছ-রংপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে। এই অবস্থায় পুলিশের পক্ষে কোনো কিছু করার নেই। এ পরিস্থিতির বিষয়ে ঊর্ধ্বতনদের জানানো হয়েছে।
