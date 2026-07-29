ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে কিশোরের মৃত্যু, আক্রান্ত হয়ে ভর্তি ৪৪

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বুধবার (২৯ জুলাই) সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রিফাত (১৪) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু হলো।
বর্তমানে হাসপাতালটিতে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৪৪ জন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, মারা যাওয়া রিফাত ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার বাসিন্দা জয়নুদ্দীনের ছেলে। গত ২৭ জুলাই রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে ১৪ জন রোগী হাসপাতাল ছেড়েছেন। এ সময় একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।
বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৪৪ জন রোগীর মধ্যে ৩১ জন পুরুষ, ১২ জন নারী এবং একজন শিশু রয়েছে। তাদের ডেঙ্গু আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৪৫৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের ফোকাল পারসন ডা. মোস্তফা ফয়সাল রাহাত। তিনি বলেন, ‘এবার আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার বেশি। আক্রান্তদের অনেকেই সিটি করপোরেশন এলাকার বাসিন্দা। যদিও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সিটি করপোরেশন জোরালোভাবে কাজ করছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাধারণ মানুষের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।’
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