নান্দাইলে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, যুবক আটক

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
মো. কবির। ছবি। সংগৃহীত
মো. কবির। ছবি। সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইলে এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মো. কবির (৩৬) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়নের নান্দাইল রোড বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বখাটে যুবক মো. কবির মিয়া চন্ডিপাশা ইউনিয়নের পূর্ব বাঁশহাটি গ্রামের মো. আব্বাস আলীর ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালের দিকে এক স্কুলছাত্রী নান্দাইল রোড উচ্চবিদ্যালয়ের পাশে কিরন মাস্টারের কাছে প্রাইভেট পড়তে যায়। প্রাইভেট শেষে আসার পথে মো. কবির মিয়া নামের এক বখাটে ছাত্রীর মুখ চেপে ধরে নান্দাইল রোড বাজারের আনোয়ার হোসেনের পরিত্যক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে ছাত্রীকে স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেন এবং ধর্ষণের চেষ্টা চালান। তখন ওই ছাত্রীর চিৎকারে স্থানীয় পথচারীরা গিয়ে কবির মিয়াকে আটক করেন এবং ছাত্রীকে উদ্ধার করেন। পরে কবির মিয়াকে বিদ্যালয়ের পাশে খুঁটিতে বেঁধে রাখেন। খবর পেয়ে নান্দাইল মডেল থানার পুলিশ গিয়ে কবির মিয়াকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

এ ঘটনায় ছাত্রীর মা নান্দাইল মডেল থানায় কবির মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী আমিন শেখ জানান, ছাত্রীকে মুখ চেপে ধরে নিয়ে যেতে দেখেন তিনি। পরে একা সাহস না পেয়ে স্থানীয় ইব্রাহিম নামের এক ব্যক্তিকে নিয়ে পরিত্যক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলায় গিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করে কবিরকে আটক রাখেন।

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ বলেন, ‘ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। এ ঘটনায় ছাত্রীর মা একটি অভিযোগ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নান্দাইলস্কুলছাত্রীধর্ষণময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
