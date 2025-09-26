Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মুন্সীগঞ্জ

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে শরবত বিক্রেতাকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আজহার (৫২) নামের এক ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী। আজ শুক্রবার উপজেলার শ্রীনগর ইউনিয়নের ধাইসার সাদ্দামপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আজহার উপজেলার ধাইসার সাদ্দামপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি ওই এলাকায় শরবত বিক্রি করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে অভিযুক্ত আজহার পার্শ্ববর্তী বাড়ির ভাড়াটের ১১ বছরের মেয়েকে ঘরে একা পেয়ে ধর্ষণ করেন। পরে ভিকটিমের মা কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে ঘরে আজহারকে দেখে চিৎকার করেন। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা এসে তাঁকে আটক করার পরও কৌশলে তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরে দুপুরের দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন।

এ বিষয়ে শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, খবর পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। শিশুটি চিকিৎসার জন্য নারী পুলিশের হেফাজতে আছে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জধর্ষণপুলিশজেলার খবর
