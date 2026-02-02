পদ্মায় গোসলে নেমে নিখোঁজ এমআইএসটির ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় পদ্মা সেতুর পিলারের কাছে নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নাইমের (২২) মরদেহ দুই দিন পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্ট গার্ডের ডুবুরি দল।
আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পদ্মা সেতুর ৪ নম্বর পিলারের প্রায় ৫০০ ফুট উত্তরে নদীর তলদেশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গত শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে ট্রলারে করে পদ্মা নদীতে ঘুরতে যান নাইম। একপর্যায়ে সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছে নদীতে গোসল করতে নামলে তিনি নিখোঁজ হন।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এমআইএসটির ১৮ জন শিক্ষার্থী একটি ট্রলারে করে নদীতে ভ্রমণে বের হন। গোসলের সময় নাইম নিখোঁজ হলে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্ট গার্ডের ডুবুরি দল যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। টানা দুই দিনের অভিযানের পর আজ দুপুরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
সফিকুল ইসলাম আরও জানান, নিহত নাইম নাটোর জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার করা মরদেহ পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য এমআইএসটি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় একটি ভবনের নির্মাণকাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার খুটাখালী স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।৫ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. আবদুল্লাহ আবু, তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা বেগম এবং দুই সন্তান কাজী আহসান উল্লাহ শিবলী ও কাজী আমরীন সুলতানার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ নিষেধাজ্ঞা৭ মিনিট আগে
পেট্রোবাংলার পরিচালক রফিকুল ইসলামের দেশত্যাগ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।১০ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে রেললাইন থেকে লামিয়া আক্তার মিম (২১) নামের এক তরুণীর ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার গজন্দর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে