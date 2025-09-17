Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মুন্সীগঞ্জ

নৌকা চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে শ্রমিককে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
গাছে বেঁধে শ্রমিককে মারধরের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবি: সংগৃহীত
গাছে বেঁধে শ্রমিককে মারধরের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে নৌকা চুরির অভিযোগে মাটি কাটার শ্রমিককে গাছে বেঁধে মারধর ও অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর শাশুড়ি আসমা বেগম আজ বুধবার দুপুরে শ্রীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

ভুক্তভোগী শ্রমিক হলেন শ্রীনগরের আরধীপাড়া কানাইনগরের আমির আলী শেখের ছেলে রোমান শেখ (৩৫)। প্রায় ১০ বছর আগে একই উপজেলার দিঘিরপাড় এলাকার আসমা বেগমের মেয়ে সোনিয়াকে বিয়ে করেন তিনি। বিয়ের পর থেকে রোমান শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দেড় মাস আগে স্থানীয় মিজানুর ও আতিকের একটি কোষা নৌকা চুরি হয়। এ ঘটনায় তাঁরা রোমানকে সন্দেহ করতে থাকেন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে কানাইনগর বালুর মাঠ এলাকায় রোমানকে পেয়ে মিজানুর, আতিক, ইমরান, দিলা, ইয়ানুছ ও বিল্লাল মিলে তাঁকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করেন। পরে তাঁকে জোর করে বিল্লালের ট্রলারে উঠিয়ে আড়িয়ল বিলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

আজ বুধবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রোমানকে মারধরের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায়, গাছের সঙ্গে দুই হাত বেঁধে রোমানকে কয়েকজন ব্যক্তি বেদম মারধর করছেন। চারপাশে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি।

রোমানের স্ত্রী সোনিয়া বেগম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার দুই ছেলেমেয়ে আছে। আমার স্বামী এক দিন ধরে নিখোঁজ। ওরা আমার স্বামীকে বর্বরভাবে মেরেছে। এরপর তাঁকে আড়িয়ল বিলে নিয়ে গেছে। পুলিশ ও প্রশাসন দ্রুত আসামিদের আটক করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিক এবং আমার স্বামীকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুক—এটাই আমার দাবি।’

শাশুড়ি আসমা বেগম বলেন, ঘটনার পর থেকে রোমান নিখোঁজ রয়েছে। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান মেলেনি। বিবাদীরা পরিকল্পিতভাবে রোমানকে অপহরণ করেছে।

অভিযোগের ব্যাপারে জানতে মিজানুরের মোবাইল ফোনে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুল হুদা খান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে। বর্তমানে নিখোঁজ রোমানকে উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।’

বিষয়:

চুরিমারধরমুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগশ্রীনগরঅভিযোগজেলার খবরশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

জুলাই সনদ সংবিধান আদেশে কার্যকর ও গণভোটে বৈধতার সুপারিশ আইন বিশেষজ্ঞদের

পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনালে ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব ইতালীয় কোম্পানির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

চকরিয়ায় নারী উদ্ধার, অস্ত্রসহ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

চকরিয়ায় নারী উদ্ধার, অস্ত্রসহ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

রূপগঞ্জে প্রবাসীদের মারধর, তৃতীয় লিঙ্গের ১২ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

রূপগঞ্জে প্রবাসীদের মারধর, তৃতীয় লিঙ্গের ১২ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

সুন্দরবন থেকে ৬ বাংলাদেশিকে অপহরণ করেছে ভারতীয় জলদস্যুরা

সুন্দরবন থেকে ৬ বাংলাদেশিকে অপহরণ করেছে ভারতীয় জলদস্যুরা

নৌকা চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে শ্রমিককে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল

নৌকা চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে শ্রমিককে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল