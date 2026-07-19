Ajker Patrika
En
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে পুকুর থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে পুকুর থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুকুর থেকে সম্ভু ভদ্র (৮০) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার জৈনসার ইউনিয়নের ভাটিংভোগ গ্রামের একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সম্ভু ভদ্র ওই গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে ভাটিংভোগ গ্রামের রাস্তার পাশের একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন ব্যক্তি চা পান করতে এসে পাশের একটি পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখেন। পরে তারা বিষয়টি সিরাজদিখান থানায় জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে এবং পরিচয় শনাক্ত করে।

প্রতিবেশীরা জানান, সম্ভু ভদ্র দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এর আগে তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ায় মানসিকভাবেও অসুস্থ ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো একসময় পরিবারের অজান্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে গিয়ে তিনি ডুবে মারা যান।

সিরাজদিখান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থলে কোনো সন্দেহজনক আলামত পাওয়া যায়নি। পরিবারের পক্ষ থেকেও কোনো অভিযোগ নেই। ঘটনাটি স্বাভাবিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগসিরাজদিখানমুন্সিগঞ্জ সদরজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত