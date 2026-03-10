শ্রীনগর উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে চান অভিনেত্রী জাকিয়া কামাল মুন

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী ও চিকিৎসক জাকিয়া কামাল মুন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার দামলা এলাকায় নিজের বাড়িতে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এই আগ্রহ প্রকাশ করেন।
জাকিয়া কামাল মুন বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমি চিকিৎসাসেবা এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। মানুষের সেবা করার লক্ষ্য থেকেই আমি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হতে চাই।’ তিনি জানান, তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা শেষ করেছেন এবং বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত। এ ছাড়া নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স অব পাবলিক হেলথ (এমপিএইচ) ডিগ্রিও অর্জন করেছেন।
মুন আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচিত হলে শ্রীনগর উপজেলার স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করবেন এবং উপজেলার সার্বিক রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।
