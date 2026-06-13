Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর পৃথক স্থানে হাসপাতাল ও ভবন থেকে পড়ে ২ নারীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর পৃথক স্থানে হাসপাতাল ও ভবন থেকে পড়ে ২ নারীর মৃত্যু
ফাইল ছবি

রাজধানীতে পৃথক দুটি ঘটনায় হাসপাতাল ও বাসার ভবন থেকে পড়ে দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলেন—বাড্ডা আফতাবনগরের মনিকা আক্তার (২৭) ও ধানমন্ডির আসমা আক্তার (৩০)।

শনিবার (১৩জুন) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে দুটি মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।

মৃত আসমা আক্তারের ভাই মোজাম্মেল হক জানান, তাঁদের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মিজমিজি এলাকায়। বাবার নাম মোক্তার হোসেন। তিন বছর আগে সাফিউল্লাহর সঙ্গে বিয়ে হয় আসমার। তাঁদের ঘরে একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। হাজারীবাগ জিগাতলা এলাকায় থাকতেন আসমা ও তাঁর স্বামী।

মোজাম্মেল হক জানান, বিয়ের পর থেকে তাঁদের দাম্পত্য কলহ চলে আসছিল। গত বুধবার অসুস্থ হয়ে আসমার স্বামী সাফিউল্লাহ ধানমন্ডি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। গতকাল সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়ার কথা ছিল। ওই সময় তাঁর সঙ্গেই ছিলেন আসমা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুরে হাসপাতালের কেবিনের বারান্দা দিয়ে নিচে পরে যান আসমা। এ সময় কেবিনে তাঁর স্বামী ছাড়া কেউ ছিল না।

মোজাম্মেল হক অভিযোগ করেন, ঝগড়ার একপর্যায়ে সাফিউল্লাহ আসমাকে ধাক্কা দিয়ে আটতলা থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে।

ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গতকাল দুপুরে ধানমন্ডি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আটতলার কেবিনের বারান্দা থেকে পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত নারীর পরিবার আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছে। এই ঘটনায় ওই নারীর স্বামী সাফিউল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফাতেমা সিদ্দিকা সোমা জানান, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে বাড্ডা আফতাবনগরে একটি বাসার সামনে থেকে মনিকা নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে, মনিকা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। গতকাল বেলা সোয়া ৩টার দিকে তিনি আফতাবনগরের বাসার আটতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মৃত মনিকার বোন মোমিনা আক্তার মৌ জানান, তাঁদের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার রামপুরা সরকার পাড়া গ্রামে। বাবার নাম মহির উদ্দিন। মনিকা বর্তমানে স্বামী মো. লিটন ও এক ছেলেকে নিয়ে বাড্ডা আফতাবনগর এলাকায় থাকেন। বেশ কিছুদিন আগে মণিকার মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। এর মধ্যেই গতকাল বিকেলে আটতলা থেকে লাফিয়ে সে আত্মহত্যা করে।

বিষয়:

মৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগহাসপাতাল
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