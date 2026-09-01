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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিতে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ২৭
মুন্সিগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিতে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০
শ্রীনগরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দলটির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শ্রীনগর বাজারের জমজম টাওয়ার এলাকায় এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশের এক কর্মকর্তাও এ সময় আহত হন।

সংঘর্ষে জড়ানো এক পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু। অন্য পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ মো. আব্দুল্লাহর অনুসারী ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম খান।

স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বেলা ১১টায় জমজম টাওয়ার এলাকা থেকে মীর সরফত আলীর অনুসারীদের আনন্দ মিছিল বের করার কর্মসূচি ছিল। বিকেল ৪টায় শ্রীনগর স্টেডিয়ামে শেখ মো. আব্দুল্লাহ ও হাফিজুল ইসলাম খানের অনুসারীদের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল।

মীর সরফত আলীর অনুসারীরা সকাল থেকে জমজম টাওয়ারের সামনে জড়ো হচ্ছিলেন। হাফিজুল ইসলাম খানের কয়েকজন অনুসারী ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে হাতাহাতির পর উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান।

সংঘর্ষের সময় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। শ্রীনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মিল্টন দত্ত মাথায় ইটের টুকরার আঘাত পান।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অতিরিক্ত পুলিশ ও র‍্যাব সদস্য মোতায়েন করা হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মীর সরফত আলীর বক্তব্য জানতে তাঁর মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তাঁর সমর্থক কাজী শাহেদ দাবি করেন, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল ১০টার দিকে তাঁরা জমজম টাওয়ারের সামনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় হাফিজুল ইসলাম খানের ৩০ থেকে ৩৫ জন অনুসারী লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা করেন।

কাজী শাহেদের দাবি, হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত সুমনকে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ অস্বীকার করে হাফিজুল ইসলাম খান বলেন, সকাল থেকে তিনি একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বেলা ১১টার দিকে তিনি জানতে পারেন, তাঁদের লোকজন বাজারে যাওয়ার সময় মীর সরফত আলীর অনুসারীদের হামলার শিকার হয়েছেন।

হাফিজুল ইসলাম খানের দাবি, হামলায় উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রনি, বাজারের দোকানদার তুহিনসহ তাঁদের পক্ষের পাঁচ থেকে ছয়জন আহত হয়েছেন। পুলিশ বিষয়টি মীমাংসা করতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন পুলিশের ওপরও হামলা করে বলে দাবি করেন তিনি।

স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা জানান, মুন্সিগঞ্জ-১ (সিরাজদিখান-শ্রীনগর) আসনের নেতৃত্ব নিয়ে মীর সরফত আলী ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল ইসলামের সঙ্গে সংসদ সদস্য শেখ মো. আব্দুল্লাহ ও হাফিজুল ইসলাম খানের দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। গত সংসদ নির্বাচনে সরফত আলী এই আসনে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন। পরে দল থেকে শেখ মো. আব্দুল্লাহকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এর পর থেকে দুই পক্ষের বিরোধ আরও প্রকাশ্য হয়ে ওঠে এবং তারা দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি আলাদাভাবে পালন করে আসছে।

শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তামান্না বিনতে তাহসিন বলেন, বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত মাথা ও শরীরে আঘাত নিয়ে চারজন চিকিৎসা নিতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে মাথায় আঘাতের কারণে সিটি স্ক্যান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতির খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। পরে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এ ঘটনায় কোনো পক্ষ থানায় অভিযোগ করেনি।

পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মিল্টন দত্ত বলেন, মিছিল নিয়ে আসার সময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করার সময় তাঁর মাথায় ইটের টুকরার আঘাত লাগে। আঘাত গুরুতর নয় বলে জানান তিনি।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জবিএনপিশ্রীনগরসংঘর্ষপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
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