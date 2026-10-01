মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাস উল্টে আহত কয়েকজন

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে বেপরোয়া গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে গেছে। এতে কয়েকজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) বেলা পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার হাসাড়া এলাকায় মাওয়ামুখী সার্ভিস লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১১টা ৫৩ মিনিটের দিকে শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনে দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। খবর পেয়ে ফায়ার স্টেশনের দুটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত বাস থেকে আহতদের উদ্ধার করে। পরে আহতদের ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যাওয়ার সময় বেপরোয়া গতিতে থাকা বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় যাত্রীদের কয়েকজন সামান্য আহত হলেও কোনো বড় ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে চলাচলের সময় চালকদের বেপরোয়া গতি পরিহার করে নিয়ন্ত্রিত ও সতর্কভাবে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
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