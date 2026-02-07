Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ১০

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ১০
সংঘর্ষ চলাকালে অস্ত্র হাতে এভাবে চলাচল করতে দেখা যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষে গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মুন্সিকান্দি গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন ও বিএনপির প্রার্থী মো. কামরুজ্জামান রতনের সমর্থকদের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিনের সমর্থক ও মোল্লাকান্দি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো. জিয়াউর রহমান বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকেরা মুন্সিকান্দি গ্রামে ভোট চাইতে গেলে ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থক সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজির আলী এবং মোল্লাকান্দি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আওলাদ মোল্লার লোকজন হামলা চালান।

এদিকে উজির আলীর অভিযোগ, তিনি ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। মুন্সিকান্দি গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজন তাঁর ভাইকে মারধর করলে মারামারি শুরু হয়।

মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আতাউর করিম বলেন, ককটেলে আহত লিজন নামে একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। জালাল নামের একজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজীব দে বলেন, সেখানে দুই প্রার্থীর লোকজনের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। মূলত পূর্বের আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে নির্বাচনের সামনে দুই প্রার্থীর পক্ষে থাকা দুটি পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

বিষয়:

গুলিমুন্সিগঞ্জতদন্তবিএনপিপুলিশসংঘর্ষআহতমুন্সিগঞ্জ সদরস্বতন্ত্র প্রার্থীপ্রার্থী
