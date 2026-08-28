Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

টঙ্গিবাড়ীতে মাদকবিরোধী মানববন্ধন এলাকাবাসীর

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি
টঙ্গিবাড়ীতে মাদকবিরোধী মানববন্ধন এলাকাবাসীর
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর পুরা গ্রামে মাদকবিরোধী মানববন্ধন হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার যশলং ইউনিয়নের পুরা গ্রামে মাদকবিরোধী মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী ও যুবসমাজ। আজ শুক্রবার (২৮ আগস্ট) জুমার নামাজের পর দক্ষিণ পুরা জামে মসজিদের সামনে এ কর্মসূচি হয়। মানববন্ধনে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মাদক একটি পরিবার, সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই মাদকের বিস্তার রোধে স্থানীয়ভাবে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন। মাদক কারবারি ও মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা। বক্তারা পুরা গ্রামসহ আশপাশের এলাকাকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন দিঘিরপাড় এ সি ইনস্টিটিউশনের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা রুহুল আমিন আনোয়ারী, শাহজাহান মৃধা, বিএনপি নেতা সামসুদ্দিন হালদার, সালাহউদ্দিন ঢালী, উপজেলা জাসাসের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ফিরোজ আহমেদ, মেজবাহাদুর দেও, সুমন মাদবর, আলমগীর আখন, মামুন মৃধা, মাহবুব হালদার, ছাত্রনেতা শান্ত হালদার, ইকবাল ঢালী, মো. সুজনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জটঙ্গিবাড়ীমাদকবিরোধীমানববন্ধন
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