আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে মিলল ২৩টি তাজা ককটেল, ভাগনি জামাই আটক

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেলিনা বেগমের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতার ভাগ্নিজামাই মো. হাসানকে (৩৫) আটক করা হয়।
সেলিনা বেগম সদরের মোল্লাকান্দি ইউপির চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিপন পাটোয়ারীর বোন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা ২টার দিকে ওই বাড়িতে অভিযান শুরু করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। বিকেল ৪টার দিকে বাড়ির ড্রেনেজ লাইনের চৌবাচ্চার ভেতর সংরক্ষিত ৩টি বালতিতে তাজা ককটেলগুলো পাওয়া যায়। এ ছাড়া বসতঘরের ভেতর তল্লাশি করে ককটেল তৈরির জন্য জর্দা ও গুঁড়াদুধের শতাধিক কৌটা পাওয়া যায়। এ সময় ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের নেতা রিপন পাটোয়ারীর ভাগ্নিজামাই হাসানকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
মুন্সিগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেলিনা বেগমের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতার ভাগ্নিজামাই মো. হাসানকে (৩৫) আটক করা হয়।
সেলিনা বেগম সদরের মোল্লাকান্দি ইউপির চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিপন পাটোয়ারীর বোন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা ২টার দিকে ওই বাড়িতে অভিযান শুরু করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। বিকেল ৪টার দিকে বাড়ির ড্রেনেজ লাইনের চৌবাচ্চার ভেতর সংরক্ষিত ৩টি বালতিতে তাজা ককটেলগুলো পাওয়া যায়। এ ছাড়া বসতঘরের ভেতর তল্লাশি করে ককটেল তৈরির জন্য জর্দা ও গুঁড়াদুধের শতাধিক কৌটা পাওয়া যায়। এ সময় ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের নেতা রিপন পাটোয়ারীর ভাগ্নিজামাই হাসানকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেলিনা বেগমের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতার ভাগ্নিজামাই মো. হাসানকে (৩৫) আটক করা হয়।
সেলিনা বেগম সদরের মোল্লাকান্দি ইউপির চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিপন পাটোয়ারীর বোন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা ২টার দিকে ওই বাড়িতে অভিযান শুরু করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। বিকেল ৪টার দিকে বাড়ির ড্রেনেজ লাইনের চৌবাচ্চার ভেতর সংরক্ষিত ৩টি বালতিতে তাজা ককটেলগুলো পাওয়া যায়। এ ছাড়া বসতঘরের ভেতর তল্লাশি করে ককটেল তৈরির জন্য জর্দা ও গুঁড়াদুধের শতাধিক কৌটা পাওয়া যায়। এ সময় ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের নেতা রিপন পাটোয়ারীর ভাগ্নিজামাই হাসানকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
মুন্সিগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেলিনা বেগমের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতার ভাগ্নিজামাই মো. হাসানকে (৩৫) আটক করা হয়।
সেলিনা বেগম সদরের মোল্লাকান্দি ইউপির চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিপন পাটোয়ারীর বোন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা ২টার দিকে ওই বাড়িতে অভিযান শুরু করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। বিকেল ৪টার দিকে বাড়ির ড্রেনেজ লাইনের চৌবাচ্চার ভেতর সংরক্ষিত ৩টি বালতিতে তাজা ককটেলগুলো পাওয়া যায়। এ ছাড়া বসতঘরের ভেতর তল্লাশি করে ককটেল তৈরির জন্য জর্দা ও গুঁড়াদুধের শতাধিক কৌটা পাওয়া যায়। এ সময় ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের নেতা রিপন পাটোয়ারীর ভাগ্নিজামাই হাসানকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার বিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাসে তিন ছাত্রীকে পেটানোর অভিযোগে খণ্ডকালীন শিক্ষক স্মরণ তালুকদারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
গঙ্গাচড়ায় ঘাঘট নদীর বালুমহালে দুই শিশুকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টার মামলায় আব্দুর রশিদ নামের এক ইউপি সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার আসামিকে রংপুরের আদালতে হাজির করে পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।২০ মিনিট আগে
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফের) সদস্যরা কৃষকদের ফসল রক্ষায় তৈরি বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে স্থানীয়দের তীব্র প্রতিবাদ ও ভিডিও ধারণের মুখে বাংলাদেশের সীমান্ত ত্যাগ করে তারা ভারতে ফিরে যায়।৩১ মিনিট আগে
পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ১৪৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। এ সময় অবৈধভাবে পলিথিন বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।৩৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার বিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাসে তিন ছাত্রীকে পেটানোর অভিযোগে খণ্ডকালীন শিক্ষক স্মরণ তালুকদারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
রোববার (২ নভেম্বর) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুল চলাকালে ক্লাসে নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রীকে পেটান শিক্ষক স্মরণ তালুকদার।
পরে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে এক ছাত্রী অচেতন হয়ে গেলে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়।
বিদ্যালয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের তৃতীয় তলায় নবম শ্রেণির ক্লাস চলাকালে শিক্ষক স্মরণ তালুকদার তিন ছাত্রীকে পেটান। এতে তারা আহত হয়। খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক দ্রুত বিদ্যালয়ে গিয়ে আহত ছাত্রীদের মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
ঘটনা জানাজানি হলে উপজেলা প্রশাসন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের কোনো অভিযোগ নেই। তারপরও শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশে খণ্ডকালীন শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত শিক্ষক স্মরণ তালুকদারের মোবাইল ফোনে কল করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ওই শিক্ষকের কাছে লিখিত বক্তব্য চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা এসি ল্যান্ড এম এ কাদের বলেন, ‘উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেনকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার বিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাসে তিন ছাত্রীকে পেটানোর অভিযোগে খণ্ডকালীন শিক্ষক স্মরণ তালুকদারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
রোববার (২ নভেম্বর) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুল চলাকালে ক্লাসে নবম শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রীকে পেটান শিক্ষক স্মরণ তালুকদার।
পরে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে এক ছাত্রী অচেতন হয়ে গেলে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়।
বিদ্যালয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের তৃতীয় তলায় নবম শ্রেণির ক্লাস চলাকালে শিক্ষক স্মরণ তালুকদার তিন ছাত্রীকে পেটান। এতে তারা আহত হয়। খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক দ্রুত বিদ্যালয়ে গিয়ে আহত ছাত্রীদের মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
ঘটনা জানাজানি হলে উপজেলা প্রশাসন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম বলেন, এ বিষয়ে শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের কোনো অভিযোগ নেই। তারপরও শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশে খণ্ডকালীন শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত শিক্ষক স্মরণ তালুকদারের মোবাইল ফোনে কল করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ওই শিক্ষকের কাছে লিখিত বক্তব্য চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা এসি ল্যান্ড এম এ কাদের বলেন, ‘উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেনকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মুন্সিগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেলিনা বেগমের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
গঙ্গাচড়ায় ঘাঘট নদীর বালুমহালে দুই শিশুকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টার মামলায় আব্দুর রশিদ নামের এক ইউপি সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার আসামিকে রংপুরের আদালতে হাজির করে পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।২০ মিনিট আগে
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফের) সদস্যরা কৃষকদের ফসল রক্ষায় তৈরি বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে স্থানীয়দের তীব্র প্রতিবাদ ও ভিডিও ধারণের মুখে বাংলাদেশের সীমান্ত ত্যাগ করে তারা ভারতে ফিরে যায়।৩১ মিনিট আগে
পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ১৪৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। এ সময় অবৈধভাবে পলিথিন বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।৩৮ মিনিট আগে
গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ঘাঘট নদীর বালুমহালে দুই শিশুকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টার মামলায় আব্দুর রশিদ নামের এক ইউপি সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার আসামিকে রংপুরের আদালতে হাজির করে পুলিশ।
শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে আদালত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার আব্দুর রশিদ উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং একই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ৫ আগস্ট সকালে গঙ্গাচড়া উপজেলার ঘাঘট নদীর তীরের বালুমহালে পাথর কুড়াতে যায় শিশু আব্দুর রহমান (৮) ও মারুফ (৬। সেখানে তাদের হত্যা করে বালুর নিচে লাশ গুমের চেষ্টা করা হয়।
দুই শিশু সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আজাহারুল ইসলামের বালু উত্তোলনস্থলের নিচ থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।
পরে ৭ আগস্ট নিহত শিশুদের বাবা আব্দুর রশিদ ও জাকেরুল ইসলাম গঙ্গাচড়া মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। ওই মামলার প্রধান আসামি আজাহারুল ইসলামকে গত শুক্রবার র্যাব একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে।
রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ঘাঘট নদীর বালুমহালে দুই শিশুকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টার মামলায় আব্দুর রশিদ নামের এক ইউপি সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার আসামিকে রংপুরের আদালতে হাজির করে পুলিশ।
শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে আদালত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার আব্দুর রশিদ উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং একই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ৫ আগস্ট সকালে গঙ্গাচড়া উপজেলার ঘাঘট নদীর তীরের বালুমহালে পাথর কুড়াতে যায় শিশু আব্দুর রহমান (৮) ও মারুফ (৬। সেখানে তাদের হত্যা করে বালুর নিচে লাশ গুমের চেষ্টা করা হয়।
দুই শিশু সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আজাহারুল ইসলামের বালু উত্তোলনস্থলের নিচ থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।
পরে ৭ আগস্ট নিহত শিশুদের বাবা আব্দুর রশিদ ও জাকেরুল ইসলাম গঙ্গাচড়া মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। ওই মামলার প্রধান আসামি আজাহারুল ইসলামকে গত শুক্রবার র্যাব একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে।
মুন্সিগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেলিনা বেগমের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার বিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাসে তিন ছাত্রীকে পেটানোর অভিযোগে খণ্ডকালীন শিক্ষক স্মরণ তালুকদারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফের) সদস্যরা কৃষকদের ফসল রক্ষায় তৈরি বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে স্থানীয়দের তীব্র প্রতিবাদ ও ভিডিও ধারণের মুখে বাংলাদেশের সীমান্ত ত্যাগ করে তারা ভারতে ফিরে যায়।৩১ মিনিট আগে
পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ১৪৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। এ সময় অবৈধভাবে পলিথিন বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।৩৮ মিনিট আগে
সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফের) সদস্যরা কৃষকদের ফসল রক্ষায় তৈরি বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে। পরে স্থানীয়দের তীব্র প্রতিবাদ ও ভিডিও ধারণের মুখে বাংলাদেশের সীমান্ত ত্যাগ করে তারা ভারতে ফিরে যায়। আজ রোববার সকালে উপজেলার মানিকপুর ইউনিয়নের রসুলপুর সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিএসএফের চার সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলছে। এ সময় কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি বিএসএফ সদস্যদের কাছে গিয়ে ভিডিও ধারণ করতে থাকেন এবং বিএসএফ সদস্যদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘এটি বাংলাদেশের মাটি, আপনারা কেন সীমান্ত অতিক্রম করে এখানে এসেছেন? কার নির্দেশে বাঁশের খুঁটি তুলছেন?’
স্থানীয়রা জানান, ঘটনাস্থল বাংলাদেশের অংশে অবস্থিত। ভারতের সীমানা নদীর অন্য পাশে, তাই বিএসএফের ঘটনাস্থলে প্রবেশের কোনো এখতিয়ার নেই। পরে স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে একপর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা স্পিডবোটে ভারতের দিকে ফিরে যায়।
মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. আব্দুশ শহীদ বলেন, ‘ফেসবুকে ভিডিওটি আমি দেখেছি। ঘটনাস্থল সুরমা নদীর তীরে। এক পাশে ভারত, অন্য পাশে জকিগঞ্জের রসুলপুর। স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে বিএসএফ সদস্যদের চলে যেতে দেখা গেছে। তবে কেউ আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানায়নি।’
জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের ১৯ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার বলেন, বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অংশে প্রবেশ করেছিল। পরে স্থানীয়দের প্রতিবাদে তারা ফিরে যায়। খবর পাওয়ার পর বিজিবি বিএসএফ কর্মকর্তাদের ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে বিষয়ে বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছে।
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফের) সদস্যরা কৃষকদের ফসল রক্ষায় তৈরি বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে। পরে স্থানীয়দের তীব্র প্রতিবাদ ও ভিডিও ধারণের মুখে বাংলাদেশের সীমান্ত ত্যাগ করে তারা ভারতে ফিরে যায়। আজ রোববার সকালে উপজেলার মানিকপুর ইউনিয়নের রসুলপুর সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিএসএফের চার সদস্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলছে। এ সময় কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি বিএসএফ সদস্যদের কাছে গিয়ে ভিডিও ধারণ করতে থাকেন এবং বিএসএফ সদস্যদের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, ‘এটি বাংলাদেশের মাটি, আপনারা কেন সীমান্ত অতিক্রম করে এখানে এসেছেন? কার নির্দেশে বাঁশের খুঁটি তুলছেন?’
স্থানীয়রা জানান, ঘটনাস্থল বাংলাদেশের অংশে অবস্থিত। ভারতের সীমানা নদীর অন্য পাশে, তাই বিএসএফের ঘটনাস্থলে প্রবেশের কোনো এখতিয়ার নেই। পরে স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে একপর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা স্পিডবোটে ভারতের দিকে ফিরে যায়।
মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. আব্দুশ শহীদ বলেন, ‘ফেসবুকে ভিডিওটি আমি দেখেছি। ঘটনাস্থল সুরমা নদীর তীরে। এক পাশে ভারত, অন্য পাশে জকিগঞ্জের রসুলপুর। স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে বিএসএফ সদস্যদের চলে যেতে দেখা গেছে। তবে কেউ আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানায়নি।’
জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের ১৯ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার বলেন, বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অংশে প্রবেশ করেছিল। পরে স্থানীয়দের প্রতিবাদে তারা ফিরে যায়। খবর পাওয়ার পর বিজিবি বিএসএফ কর্মকর্তাদের ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে বিষয়ে বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেলিনা বেগমের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার বিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাসে তিন ছাত্রীকে পেটানোর অভিযোগে খণ্ডকালীন শিক্ষক স্মরণ তালুকদারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
গঙ্গাচড়ায় ঘাঘট নদীর বালুমহালে দুই শিশুকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টার মামলায় আব্দুর রশিদ নামের এক ইউপি সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার আসামিকে রংপুরের আদালতে হাজির করে পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।২০ মিনিট আগে
পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ১৪৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। এ সময় অবৈধভাবে পলিথিন বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।৩৮ মিনিট আগে
চাঁদপুর প্রতিনিধি
পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ১৪৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। এ সময় অবৈধভাবে পলিথিন বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন উদ্ধারে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাজমুস শাহাদাত ফাহিম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
অভিযানে প্রসিকিউশন প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক শরমিতা আহমেদ লিয়া।
অভিযানে ফখরউদ্দীন (৪০) নামে ব্যবসায়ীর দোকান থেকে প্রায় ৫৩ কেজি এবং বিল্লাল পাটোয়ারী (৪৫) নামে আরেক ব্যবসায়ীর দোকান থেকে ৯৪ কেজিসহ মোট ১৪৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জেলা পুলিশের একটি দল সহযোগিতা করে।
পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান জানান, পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তরের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ১৪৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। এ সময় অবৈধভাবে পলিথিন বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন উদ্ধারে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাজমুস শাহাদাত ফাহিম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
অভিযানে প্রসিকিউশন প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক শরমিতা আহমেদ লিয়া।
অভিযানে ফখরউদ্দীন (৪০) নামে ব্যবসায়ীর দোকান থেকে প্রায় ৫৩ কেজি এবং বিল্লাল পাটোয়ারী (৪৫) নামে আরেক ব্যবসায়ীর দোকান থেকে ৯৪ কেজিসহ মোট ১৪৭ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জেলা পুলিশের একটি দল সহযোগিতা করে।
পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মিজানুর রহমান জানান, পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশ অধিদপ্তরের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মুন্সিগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতার বোনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩টি তাজা ককটেল জব্দ করেছে যৌথ বাহিনী। আজ রোববার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শহরের বৈখর এলাকার অনির্বাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে সেলিনা বেগমের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার বিরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাসে তিন ছাত্রীকে পেটানোর অভিযোগে খণ্ডকালীন শিক্ষক স্মরণ তালুকদারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
গঙ্গাচড়ায় ঘাঘট নদীর বালুমহালে দুই শিশুকে হত্যা করে লাশ গুমের চেষ্টার মামলায় আব্দুর রশিদ নামের এক ইউপি সদস্যকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার আসামিকে রংপুরের আদালতে হাজির করে পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।২০ মিনিট আগে
সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফের) সদস্যরা কৃষকদের ফসল রক্ষায় তৈরি বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে স্থানীয়দের তীব্র প্রতিবাদ ও ভিডিও ধারণের মুখে বাংলাদেশের সীমান্ত ত্যাগ করে তারা ভারতে ফিরে যায়।৩১ মিনিট আগে