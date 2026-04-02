মৌলভীবাজারে পেট্রলপাম্পে ধর্মঘটের প্রতিবাদে পরিবহনশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

মৌলভীবাজারে পেট্রলপাম্পে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের কারণে তেল না পেয়ে জেলা শহরের কুসুমভাগ এলাকায় মৌলভীবাজার-সিলেট সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন পরিবহনশ্রমিকেরা। এ সময় মৌলভীবাজার-সিলেট সড়কে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ এসে অবরোধকারীদের সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রায় ১১টা পর্যন্ত পৌর শহরের কুসুমভাগ পেট্রলপাম্প এলাকায় এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।
অবরোধকারী পরিবহনশ্রমিকেরা বলেন, কোনো ধরনের পূর্বঘোষণা ছাড়াই মধ্যরাতে পেট্রলপাম্পগুলো অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছে। তাঁরা সকালে গাড়ি বের করে পাম্পে এসে দেখেন পাম্প বন্ধ। তাঁদের অনেকেরই আগে থেকে ট্রিপ নির্ধারণ করে রাখা ছিল। গ্যাস/তেল নিতে না পেয়ে তা বাতিল করতে হয়েছে। অনেক পরিবহনশ্রমিক সারা দিন গাড়ি চালিয়ে বিকেলে বাজার নিয়ে বাড়িতে যায়। এসব শ্রমিক পরিবারগুলোকে অনেক কষ্টে থাকতে হবে।
এ বিষয়ে মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘শহরের কুসুমভাগ এলাকায় পরিবহনশ্রমিকেরা কিছু সময় সড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করেছিল। তবে আমরা তাদের সরিয়ে যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক রেখেছি। ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।’
জানা গেছে, অকারণে জরিমানা ও বিভিন্নভাবে হয়রানির প্রতিবাদে সিলেট বিভাগজুড়ে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলারস ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্টস ও পেট্রোলিয়াম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাদের ডাকা এই ধর্মঘটের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মৌলভীবাজারের সব ধরনের পেট্রলপাম্প ও সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ রেখেছে।
এদিকে জেলায় পাম্পগুলোতে ধর্মঘটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। তেল-গ্যাস বন্ধ হওয়ার কারণে সড়কে যাত্রীর সংখ্যাও কম।
‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রির’ কন্টেন্ট তৈরি করে রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কুড়িগ্রামের দ্বীপচর নারায়ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর তাজুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পেজ ‘তাজু ভাই ২.০’ ফিরে পেয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) থেকে পেজটি আবারও ফেসবুকে দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে হঠাৎ করে পেজটি ‘উধাও’ হয়ে যায়।৪ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।৩৬ মিনিট আগে