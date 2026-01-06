Ajker Patrika

হাওরে অতিথি পাখি নিধন থামছেই না

  • হাকালুকি, কাউয়াদীঘি ও হাইল হাওরের বাইক্কা বিলে অতিথি পাখি শিকার বন্ধ হচ্ছে না।
  • কয়েক বছর আগেও শীত মৌসুমে হাওরাঞ্চলের মানুষের সকাল হতো পাখির কিচিরমিচির শব্দে।
মাহিদুল ইসলাম, মৌলভীবাজার
মৌলভীবাজারের হাকালুকি, কাউয়াদীঘি ও হাইল হাওরের বাইক্কা বিলে অতিথি পাখি শিকার চলছেই। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনরাত নির্বিচারে পাখি শিকার করা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না শিকারিদের ব্যাপারে। এ দিকে অতীতের তুলনায় এসব এলাকায় অতিথি পাখির আগমন কমেছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়রা বলেন, কয়েক বছর আগেও শীত মৌসুমে হাওরাঞ্চলের মানুষের সকালের ঘুম ভাঙত বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কিচিরমিচির শব্দে আর সন্ধ্যা হতো আকাশে ওড়া পাখি দেখে। তবে এই চিত্র মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে বদলে গেছে। এর মূল কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে, অতিরিক্ত পাখি শিকার ও মৎস্যনিধনকে। বলা হচ্ছে, হাওরে মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পাখিরা আগের মতো খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। একই সঙ্গে নিরাপদ আবাসস্থলের তীব্র অভাব রয়েছে।

বাইক্কা বিলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ২০০৩ সালের ১ জুলাই ১০০ হেক্টর জলাভূমিকে ভূমি মন্ত্রণালয় ‘অভয়াশ্রম’ ঘোষণা করে। এই বিলে নিষিদ্ধ করা হয় মাছ ধরা ও জলজ উদ্ভিদ আহরণ।

সরেজমিনে জেলার হাকালুকি, কাউয়াদীঘি, হাইল হাওরের বাইক্কা বিলে খোঁজ নিয়ে স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, যারা নিয়মিত মাছ শিকার করে এদের মধ্যে অনেকে পাখি শিকারের সঙ্গে জড়িত। বাইক্কা বিল অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হলেও মাছ ও পাখি শিকার বন্ধ হচ্ছে না। রাতের আঁধারে মাছ শিকার করা হয়, একই সঙ্গে পাখি শিকারের জন্য ফাঁদ পাতানো হয়। যারা সংরক্ষিত বাইক্কা বিল দেখাশোনা করে তারাই পাখি ও মাছ শিকারের সঙ্গে জড়িত।

রাজনগর উপজেলার কাউয়াদীঘি হাওরপারের বাসিন্দারা জানান, শীতের সময় বিশেষ জাল দিয়ে ফাঁদ তৈরি করা হয়। এসব ফাঁদে স্থানীয় পরিযায়ী পাখি আটকা পড়ে। মাছের চেয়ে পাখির দাম বেশি থাকায় পাখি শিকারে আগ্রহ বেড়েছে মানুষের। শীতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখি শিকারের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এসব পাখি লুকিয়ে বিক্রি করা হয়। পাখি কেনার জন্য আলাদা ক্রেতা আছে, তারা আবার লোকচক্ষুর আড়ালে ক্রয় করে। এ ছাড়া বিষটোপ ও এয়ারগান দিয়ে পাখি শিকার করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, একেক দিন একেক শিকারি ২০-৩০ কেজি পাখি শিকার করে। শিকারিরা বলেছে, তাদের কাছে পাখি শিকারের বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ রয়েছে। সকাল ও বিকেলে বেশি পাখি ফাঁদে আটকা পড়ে। শীতের এই সময়ে সবচেয়ে বেশি পাখি শিকার করে তারা বিক্রি করে। বিশেষ করে বাইক্কা বিল হাওর এলাকা থেকে পাখি শিকার করা হয়।

বাইক্কা বিলের দায়িত্বে থাকা বড়গাঙ্গিনা সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মিন্নত আলী বলেন, এ বছর সংরক্ষিত বাইক্কা বিলে পাখি কিছুটা কম এসেছে। তবে এখনো পাখি আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন থেকে কয়েক বছর আগে পাখির সংখ্যা অনেক বেশি ছিল।

মৌলভীবাজার বন্য প্রাণী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা মির্জা মেহেদি ছারওয়ার বলেন, ‘আমরা বাইক্কা বিলে অভিযান পরিচালনা করব। যারা পাখি শিকার করে তাদের আইনের আওতায় আনার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।’

বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, সিলেটের (সদর দপ্তর মৌলভীবাজার) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম বলেন, ‘যারা পাখি শিকার করে আমরা তাদের ধরার চেষ্টা করছি। কিছুদিন আগে ৩০ হাজার বর্গফুট পাখি ধরার ফাঁদ জব্দ করা হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আগের মতো অতিথি পাখি না আসার কয়েকটা কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পাখিরা আগের মতো নিরাপদ মনে করে না। বিলগুলোর গভীরতা কমে গেছে।’

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল বলেন, বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখার জন্য বন বিভাগকে জানানো হবে।

মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রাজশাহীতে, তীব্র শীত কমবে কবে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

আবদুল আউয়াল মিন্টুর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন

