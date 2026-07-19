ধলাই নদের সেতুর পাশেই ড্রেজারে বালু উত্তোলন, হুমকিতে সেতু ও তীরবর্তী বসতঘর

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ধলাই নদীর সেতুর পাশ ও নিচে প্রকাশ্যে ড্রেজার মেশিন দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বালু উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এতে গুরুত্বপূর্ণ সেতু, নদী তীরবর্তী শতাধিক বসতঘর ও প্রতিরক্ষা বাঁধ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় এ কাজ চললেও কার্যকর প্রতিকার মিলছে না বলেও অভিযোগ করেছেন তারা।
স্থানীয়দের জানান, কমলগঞ্জ থানা থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে প্রকাশ্যেই এই কার্যক্রম চলছে। বালু উত্তোলনের কারণে সেতুর ভিত্তি নড়বড়ে হওয়ার পাশাপাশি নদীতীরের ভাঙন তীব্র হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
স্থানীয় পরিবেশবাদী নেতা মো. নুরুল মোহাইমীন মিল্টন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ইজারাবহির্ভূত স্থান থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা হচ্ছে। এতে নদীর তীরবর্তী বসতবাড়ি ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তিনি ধলাই নদী ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো রক্ষায় তারা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান বলেন,`ঘটনাটি আমি শুনেছি। তদন্তক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'
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