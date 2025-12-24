Ajker Patrika

কুলাউড়ায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

প্রতীকী ছবি
মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ৭টার দিকে কুলাউড়া-জুড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের আছুরীঘাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুই মোটরসাইকেল আরোহী হলেন জুড়ী উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ জাঙ্গীরাই গ্রামের মো. দুলু মিয়ার ছেলে জাবেদ আহমেদ (১৯) ও ভবানীপুর গ্রামের মো. নুরু মিয়ার ছেলে রিয়াদুল ইসলাম (১৯)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ঘন কুয়াশার মধ্যে একটি মোটরসাইকেল কুলাউড়ার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁরা মারা যান। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান মোল্লা বলেন, লাশ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

