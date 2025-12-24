Ajker Patrika

অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত
নারায়ণগঞ্জ বন্দরে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, দুটি গুলিসহ দুই অস্ত্রধারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বন্দর থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মদনগঞ্জ শান্তিনগর এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে লিজান (২০) এবং একই এলাকার তাওলাদ হোসেনের ছেলে টিটু (৪০)।

এ ঘটনায় বন্দর থানার উপপরিদর্শক মনির হোসাইন বাদী হয়ে আজ বুধবার সকালে অস্ত্র আইনে একটি মামলা করেন। মনির হোসাইন বলেন, আসামিদের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে বন্দর থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মদনগঞ্জ শান্তিনগর এলাকার বালুর মাঠে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোক্তার আশরাফ উদ্দিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অস্ত্রের উৎস ও তাঁদের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
উল্টে যাওয়া ইজিবাইক। ছবি: সংগৃহীত
উল্টে যাওয়া ইজিবাইক। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মন্দিরে পূজা দিতে এসে বাড়ি ফেরার পথে ইজিবাইক উল্টে লিলু রানী শীল (৫০) নামের এক নারী মারা গেছেন। এ ঘটনায় মিনু দে (৭৫) ও আনিমা দে (৩০) নামের আরও দুই নারী গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বেলা আনুমানিক আড়াইটার দিকে উপজেলার নারায়ণহাট ইউনিয়নের নেপচুন চা-বাগানের ৭ নম্বর সেকশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লিলু রানী শীল উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের তারাঁখো দক্ষিণ হিন্দুপাড়ার মিলন শীলের স্ত্রী। আহত দুজনের বাড়িও একই এলাকায় বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুরে তারা ইস্পাহানি গ্রুপের মালিকানাধীন নেপচুন চা-বাগানের বৈরাগী আশ্রম মন্দিরে পূজা দিতে যান। পূজা শেষে বাড়ি ফেরার পথে ইজিবাইকটি উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই লিলু রানী শীলের মৃত্যু হয়। এ সময় ইজিবাইকে থাকা অপর দুই নারী গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নাজিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে গুরুতর আহত মিনু দেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আনিমা দে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে যান।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মনোজ চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুজন আহত রোগী হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। শুনেছি, ঘটনাস্থলেই একজন নারী মারা গেছেন, তবে লাশ এখনো হাসপাতালে আনা হয়নি।

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালী-৩ আসনে নুরুল হক নুরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালী-৩ আসনে নুরুল হক নুরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার দশমিনা উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় থেকে এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়।

এ সময় নুরুল হক নুরের বাবা ইদ্রিস হাওলাদার, ঢাকা মহানগর উত্তর গণঅধিকার পরিষদের সহসভাপতি মিজানুর রহমান হাওলাদার, পটুয়াখালী জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সদস্যসচিব শাহ আলম শিকদার, যুগ্ম সদস্যসচিব ছাদ্দাম মৃধা, গলাচিপা উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক হাফিজুর মাস্টার, সদস্যসচিব জাকির হোসেন, দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন আকন, উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি লিয়ার হোসেন হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক মিলন মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, আজ গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের পক্ষে পটুয়াখালী-৩ আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। নির্বাচনে সব প্রার্থীর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা সমভাবে প্রয়োগ করা হবে।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
গণঅধিকারের রাশেদকে আসনছাড়, কানে ধরে দলত্যাগ বিএনপি কর্মীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
গণঅধিকারের রাশেদকে আসনছাড়, কানে ধরে দলত্যাগ বিএনপি কর্মীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি। ফলে ওই আসনে ধানের শীষ প্রতীকের কোনো প্রার্থী থাকছেন না। গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আজ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এদিকে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ার পর কানে ধরে বিএনপির রাজনীতি করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন ফরহাদ হোসেন নামের এক যুবক। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

৫২ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ওই যুবক আর তাঁকে ঘিরে আছে লোকজন। এ সময় ফরহাদ হোসেন বলতে থাকেন, ‘আমি কানে ধরছি, কালীগঞ্জ-৪ আসনের পক্ষ থেকে যেহেতু আমি হামিদ অথবা ফিরোজ যেকোনো একজনের সমর্থক হিসেবে কাজ করতাম। আমরা ধানের শীষ প্রতীকের শহীদ জিয়ার আদর্শের কান্ডারি।

‘তাই আজ এই আসন থেকে ওই দুই প্রার্থীর মধ্যে একজনও মনোনয়ন না পাওয়ার কারণে আমি কানে ধরে বিএনপির রাজনীতি ত্যাগ করছি। কারণ ঢাকা সিটি থেকে যখন ট্রাকের ভর (ওজন) নিতে পারেনি, তাহলে ঝিনাইদহ-৪ থেকে ট্রাকের ভর নেবে কোন কায়দায়।

‘তাই এই ভর আমরা ঠেকাতে পারব না। আজ থেকে সব বন্ধ করে দেব। কালীগঞ্জে বিগত ১৭ বছর যারা বিএনপির রাজনীতি টিকিয়ে রেখেছিল, তাদের যদি আজ মনোনয়ন না দেওয়া হয়, তাহলে কিসের রাজনীতি, এটাই সর্বশেষ আমার কথা।’

জানা গেছে, এই আসন থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান বেল্টুর সহধর্মিণী মুর্শিদা জামান দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তাঁরা সবাই স্থানীয় রাজনীতিতে আলাদা আলাদা গ্রুপ নিয়ে কর্মসূচি পালন করতেন।

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ট্রলির নিচে চাপা পড়ে শাকিব হাসান (২০) নামের এক যুবক মারা গেছেন। আজ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাঙামাটি বোল্লাকালী মন্দির এলাকায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাকিব ওই ট্রলির হেলপার (চালকের সহকারী) ছিলেন বলে জানা গেছে।

শাকিব হাসান পার্শ্ববর্তী নবাবগঞ্জ উপজেলার কুশদহ ইউনিয়নের খাজেরডাঙা গ্রামের মো. গোফফার আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ১১টার দিকে উপজেলার আলাদীপুর ইউনিয়নের রাঙামাটি বোল্লাকালী মন্দির এলাকায় নবাবগঞ্জগামী কাঠখড়িবোঝাই একটি পাওয়ার ট্রলি থেকে অসাবধানতাবশত সহযোগী আকস্মিকভাবে পড়ে যান। এ সময় তাঁর ওপর দিয়ে ওই ট্রলির চাকা উঠে গেলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল লতিফ শাহ জানান, পরিবারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় সড়ক ও পরিবহন আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

