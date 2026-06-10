Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে কৃষিপণ্য লুট ও পানগাছ কাটার প্রতিবাদে মানববন্ধন, তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ দাবি

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কমলগঞ্জে কৃষিপণ্য লুট ও পানগাছ কাটার প্রতিবাদে মানববন্ধন, তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ দাবি
কৃষিপণ্য লুট ও পানগাছ কাটার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের সুনছড়া ও ডবলছড়া চা-বাগান এলাকায় দুর্বৃত্তরা কৃষিপণ্য লুট ও পানগাছ কেটে ফেলেছে। আজ বুধবার দুপুরে এই অবস্থার প্রতিকার চেয়ে কমলগঞ্জ উপজেলা চৌমুহনীতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে এলাকাবাসী। মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে প্রতিকার চেয়ে একটি আবেদনপত্রও দেওয়া হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন চা-শ্রমিক আদিবাসী ফ্রন্টের সভাপতি পরিমল বাড়াইক, শমশেরনগর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ইয়াকুব আলী, ইউপি সদস্য পারতালি রাজভর, গোপাল গোয়ালা, জনক লাল দেশওয়ারা, লসমি রাজভর, চা-শ্রমিক ও দলিত জনগোষ্ঠীর নেতা সুনীল মৃধা, নারী নেত্রী গীতা কানু, সীতারাম বীন, কমলগঞ্জ পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রত্যুষ ধর প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, প্রতিটি চা-বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিকের মধ্যে মাত্র কয়েক শ শ্রমিক চা-বাগানে কাজের সুযোগ পান। অন্যরা কৃষিকাজ বা পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। ডবলছড়া ও সুনছড়া চা-বাগানের নন-ওয়ার্কার লোকেরা নিজেদের ভিটেবাড়ির আশপাশে এবং বাগানের কিছু পতিত জমিতে পান ও লেবুর চাষ করেন।

বক্তারা আরও বলেন, বিগত সরকারের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিপালিত চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী এখনো সক্রিয় রয়েছে। তারা কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারে নিতে বাধা দেয় এবং হুমকি দিয়ে নিজ বাড়িতে বিক্রি করতে বাধ্য করে। এভাবে কৃষকদের বাজারদরের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। বাজারে বা অন্য ক্রেতার কাছে বিক্রির উদ্যোগ নিলে দুর্বৃত্তরা বাধা দেয়। প্রতিবাদ করলে পানগাছসহ অন্যান্য গাছ কেটে বাগান ও বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগও করেন তাঁরা।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, কৃষকের উৎপাদিত ফসল ও কৃষিসম্পদের ওপর হামলা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, এটি এলাকার কৃষি অর্থনীতির ওপরও আঘাত। তাঁরা অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেন।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারলুটপাটজেলার খবরমানববন্ধন
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