ঢাকা-সিলেট রুটে এক দিনের জন্য বিশেষ ট্রেন

ঢাকা-সিলেট রেলপথে এক দিনের জন্য একটি বিশেষ ট্রেন পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে ট্রেনটি। গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) জারি করা জরুরি তারবার্তার মাধ্যমে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে উপবন এক্সপ্রেস ঢাকা যেতে পারেনি। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানানো হয়েছে।
রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ডিটিও/ঢাকা কন্ট্রোলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে রেলভবন থেকে বিশেষ ট্রেনটি পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।
জানা গেছে, স্পেশাল এই ট্রেনটি শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। ট্রেনটি কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল, শায়েস্তাগঞ্জ, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে স্টপেজ শেষে কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌঁছাবে বেলা ২টা ১০ মিনিটে।
রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের সুবিধা বিবেচনায় স্পেশাল এই ট্রেনটি পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক পূর্ব সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কুলাউড়া স্টেশনমাস্টার রোমান আহমেদ বলেন, শুধু এক দিনের জন্য স্পেশাল এই ট্রেনটি সিলেট থেকে ঢাকা যাবে। শুক্রবার কালনী এক্সপ্রেস বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া গত বুধবার তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে উপবন এক্সপ্রেস ঢাকা যেতে পারেনি। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রির’ কন্টেন্ট তৈরি করে রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কুড়িগ্রামের দ্বীপচর নারায়ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর তাজুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পেজ ‘তাজু ভাই ২.০’ ফিরে পেয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) থেকে পেজটি আবারও ফেসবুকে দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে হঠাৎ করে পেজটি ‘উধাও’ হয়ে যায়।৪ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।৩৬ মিনিট আগে