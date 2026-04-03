মৌলভীবাজার

ঢাকা-সিলেট রুটে এক দিনের জন্য বিশেষ ট্রেন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কমলাপুর স্টেশনে নামছেন ঢাকা ফেরা যাত্রীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-সিলেট রেলপথে এক দিনের জন্য একটি বিশেষ ট্রেন পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে ট্রেনটি। গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) জারি করা জরুরি তারবার্তার মাধ্যমে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে উপবন এক্সপ্রেস ঢাকা যেতে পারেনি। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানানো হয়েছে।

রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ডিটিও/ঢাকা কন্ট্রোলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে রেলভবন থেকে বিশেষ ট্রেনটি পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

জানা গেছে, স্পেশাল এই ট্রেনটি শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। ট্রেনটি কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল, শায়েস্তাগঞ্জ, ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনে স্টপেজ শেষে কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌঁছাবে বেলা ২টা ১০ মিনিটে।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের সুবিধা বিবেচনায় স্পেশাল এই ট্রেনটি পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক পূর্ব সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুলাউড়া স্টেশনমাস্টার রোমান আহমেদ বলেন, শুধু এক দিনের জন্য স্পেশাল এই ট্রেনটি সিলেট থেকে ঢাকা যাবে। শুক্রবার কালনী এক্সপ্রেস বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া গত বুধবার তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে উপবন এক্সপ্রেস ঢাকা যেতে পারেনি। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

